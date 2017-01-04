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04.01.2017
Захаров: России грозит новое средневековье

Знаменитый режиссер Марк Захаров поставил в московском театре «Ленком» (государственном!) вольную инсценировку романа Владимира Сорокина «День опричника», который является политической сатирой на режим Владимира Путина.

– В произведении Сорокина, если упрощать его идейный замысел, есть предостережение, – сказал Захаров в большом интервью Colta.ru. – Если все пойдет так, как идет, мы окажемся на краю новой катастрофы.

Вот поставили памятник Ивану Грозному, прославил его герой нашего времени Хирург, байкер. Туда, как бабочки на огонек, слетелись разные люди, включая чиновников высокопоставленных. И один из них говорит: «Нет, Иван Грозный не убивал своего сына. Он повез его лечить к доктору в Петербург». Говорит, даже не понимая, что никакого Петербурга тогда не было.

Тенденции закостенелого мозга могут победить и привести нашу страну и общественное мнение на край катастрофы. Оно частично поддается этому напору.

Ведь кто главный герой нашей истории, если верить общественному мнению? Сталин. Это главный наш светоч, почти святой. Ну, убивал, так не просто ведь — во имя добра.

Преступление против человечности за давностью срока не уменьшает пагубного влияния на общественное сознание. И у Сорокина есть предостережение, что если наше славянофильское настроение и тенденции, которые привели к появлению памятников Ивану Грозному и Сталину, дойдут до абсурда, мы скатимся в новое Средневековье...

Павел Лунгин: «Встает вопрос, что, Россия обезумела?»

 
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