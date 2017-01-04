«Нужно перестать говорить о пьяных сантехниках и начать настоящую реформу»

Эксперты объяснили, чем «реформа» главы Минска в ЖКХ отличается от настоящей.

Андрей Шорец в эфире СТВ своим главным достижением на посту председателя Мингорисполкома назвал реформу ЖКХ. Председатель Мингорисполкома перечислил следующие успехи в сфере ЖКХ: сокращение затрат в отрасли («причем значительно»), снижение стоимости выполнения работ на 45% за счет проведения тендеров только по капитальному ремонту, налаживание работы над качеством предоставляемых услуг (разделены службы заказчика и подрядчика), создание единого расчетно-справочного центра.

Что об этих достижениях думают эксперты?

Бывший начальник управления жилищного хозяйства Мингорисполкома Иван Анташкевич не сомневается, что у столичного градоначальника есть аргументы и основания для того утверждения, которое он сделал в эфире СТВ.

– Но с точки зрения потребителей мы совершенно ничего не почувствовали. Ничего не изменилось – кроме повышения тарифов. Менялись формы платежных извещений, но потребителям неважно, как там записано. С точки зрения потребителей, качество услуг не улучшается, а платить нужно больше, – говорит Иван Анташкевич.

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