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Политика
04.01.2017
Салiдарнасць
Литва назначит спецпосла по вопросам Белорусской АЭС

И требует у международной общественности обратить внимание на уже шестой по счету инцидент, связанный со строительством АЭС в Островце.

Литва назначит специального посла для координации действий ведомств по вопросам строящейся в Островце (Республика Беларусь) атомной станции. Об этом было заявлено во вторник на встрече литовских министров иностранных дел, окружающей среды и энергетики, сообщает ru.delfi.lt.

Дипломат будет назначен уже на этой неделе, его фамилия не разглашается.

Министры также подписали письма высокопоставленным представителям Еврокомиссии и директору Международного агентства по атомной энергетике, в которых обращают внимание на уже шестой по счету инцидент, связанный со строительством АЭС в Островце, прося обеспечить контроль этих организаций над реализацией белорусского проекта. Литва в письмах выражает убежденность в том, что Беларусь продолжит небезопасное развитие АЭС, которая будет находиться в 50 км от Вильнюса, а если проект и далее будет реализовываться без соблюдения международных требований безопасности, то он будет представлять угрозу для безопасности всего региона.

Напомним, последний инцидент при строительстве БелАЭС произошел в конце декабря. При доставке нового корпуса реактора на БелАЭС недалеко от станции Славное Толочинского района Витебской области корпус задел опору контактной сети железной дороги. По информации официальных источников, касание было незначительным, корпус реактора не поврежден. Прибывший на БелАЭС корпус планируется установить на первом энергоблоке вместо «упавшего» летом 2016 года.

Почему удар реактора о столб может быть опасен?

Литва вручила ноту послу Беларуси по поводу инцидента на БелАЭС.

 
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