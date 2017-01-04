Какие известные компании ушли с молотка в 2016 году?

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04.01.2017
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Топ-7 громких банкротств на белорусском рынке.

В 2016 году белорусскую экономику захлестнула волна банкротств. С финансовыми проблемами и долгами перед кредиторам оказались известные и процветавшие раньше бизнесы.

Завтра твоей страны составил топ-7 самых громких банкротств уходящего года.

«Серж»

Процесс о признании экономической несостоятельности некогда одного из лидеров швейного рынка Беларуси ООО «Серж», начался весной прошлого года с заявления самой компании. В результате изучения состояния дел суд не нашел причин, чтобы дать шанс на продолжение бизнеса, который в 1996 году создал Сергей Атрощенко – ООО «Серж» признано банкротом, началась ликвидация бизнеса.

Всего на продажу выставлено 80 лотов. Торги в форме открытого аукциона пройдут 30 января 2017 года в Минске.

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