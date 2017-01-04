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04.01.2017
Кирилл Иванов
Зима возвращается — ожидается снег и усиление мороза до -23°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

4 января ожидаются сложные погодные условия. Выпадет снег, мокрый снег, на большей части территории сильный снег, слабая метель. В отдельных районах налипание мокрого снега, слабые туман и гололед.

Ветер юго-западный, порывистый, по юго-западной половине страны до сильного. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5°С, по северо-востоку страны при прояснениях -6..-8°С, максимальная днем -3..+2°С. Атмосферное давление ночью и утром будет интенсивно падать, днем существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра.

5 января похолодает. Температура воздуха в течение суток -8..-15°С, по юго-востоку -1..-7°С. Облачно. На большей части территории снег, ночью в отдельных районах сильный снег. В отдельных районах метель. Ветер северный, порывистый, ночью по северо-западной половине, утром и днем на большей части сильный порывистый.

6 января ожидается резкое усиление морозов. Температура воздуха в течение суток -13..-20°С, ночью по северной половине при прояснениях до -23°С. Облачно с прояснениями. В отдельных районах, преимущественно по восточной половине, небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный, ночью порывистый.

 
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