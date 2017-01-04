Белорусы заплатят за тревожную кнопку, которая не работает

С 1 января 2017 года в странах Евразийского экономического союза начало действовать требование об обязательном оснащении колесных транспортных средств устройствами вызова экстренных оперативных служб.

Проще говоря, все ввозимые автомобили теперь должны быть оснащены тревожной кнопкой, нажатие которой подает сигнал... Куда? А никуда.

Дело в том, что в Беларуси система экстренного реагирования «ЭРА/ГЛОНАСС РБ» еще не работает. А вот технический регламент ЕАЭС, предусматривающий наличие тревожной кнопки, уже вступил в силу.

Возможно, белорусское правительство примет решение об отсрочке введения этой нормы, по крайней мере, касательно ввоза подержанных машин. Но она в любом случае приведет к ряду последствий для автомобильного рынка Беларуси.

Председатель правления БАА Сергей Михневич в беседе с Naviny.By сказал, что рынок потеряет разнообразие модельного ряда, которое в сравнении с Европой и без того скудное. Многие производители отказались от сертификации многих своих моделей под систему «ЭРА-ГЛОНАСС/РБ» в виду высокой стоимости этой процедуры.

«Например,Volkswagen Passat CC уже в Россию и Беларусь ввозиться не будет, потому что сертификация автомобиля и оснащение его тревожной кнопкой обойдутся дороже, чем компания заработает на продаже этой модели. Я уверен, что это не единственный случай», — полагает председатель правления БАА.

Еще одно немаловажное для потребителей последствие от введения новой нормы касается стоимости автомобилей. Как посчитали в БАА, подорожание транспортных средств в зависимости от модели и производителя составит от 150 до 1500 евро. И эти затраты в конечном счете лягут на плечи потребителей. Им придется уже сейчас платить за опцию, которая не работает.