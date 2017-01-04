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04.01.2017
Как красавицы лопают пончики, бургеры и взбитые сливки

Корите себя за лишний кусочек тортика (тазик оливье), съеденные во время праздников? Вот вам индульгенция в виде подборки фото и видео, на которых чревоугодию предаются модели.

Фотографии еды — бич «Инстаграма», но даже с ними можно смириться, если к еде прилагается красивая девушка. Поэтому, тщательно изучив ряд фотографий и видео с моделями, мы пришли к выводу, что тег #foodporn все-таки имеет право на существование», — отмечает MAXIM.

В особом пристрастии к еде замечена модель Эбигейл Рэтчфорд.

Кстати, это фото собрало 125 тысяч лайков!

Выпить Эби, похоже, тоже не дура

На едящую Рэтчфорд можно смотреть, если не бесконечно, то очень долго. Но всё же перейдем к видео с её коллегами.

Кара Дель Торо и пончик

Брайана Холли и взбитые сливки

Тиффани Келлер и манго

Эмберли Уэст и печенье

Кейт Аптон и бургер

Шарлотта Маккинни и бургер

Еще фото горячей Шарлотки смотрите здесь

 
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