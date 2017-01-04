Очень простой способ повысить доверие к милиции

Пожалуй, самой обсуждаемой новостью первых дней 2017 года стал инцидент со стрельбой в новогоднюю ночь в минской многоэтажке. Этот скандал стал еще одним поводом задуматься об отношениях тех, кто должен охранять покой граждан, с самими гражданами.

Бойцы спецназа разбивают таблички, из которых составлено слово «человек». Фото Еврорадио

Отношения эти складываются небезоблачно в силу целого списка причин и, можно даже сказать, исторически. И уж никак не способствуют росту взаимопонимания между сторонами истории вроде этой.

Сержант милиции С. приехал по вызову, чтобы утихомирить компанию, чересчур бурно отмечавшую наступление 2017-го. Далее, по версии МВД, хозяин квартиры внезапно полез в драку с блюстителем порядка и попытался отобрать у него оружие. Сержант «в борьбе произвел предупредительный выстрел в сторону, а затем два выстрела из пистолета, стараясь причинить нападающему наименьший урон». В результате жилец находится в стабильно тяжелом состоянии: два огнестрельных ранения – в грудь и в ногу.

В милицейскую версию поверили, деликатно говоря, не все.

«Человек открыл милиции дверь и попытался завладеть табельным?! Я вас умоляю!»

Скепсис по отношению к утверждениям стражей закона, к сожалению, основывается на богатой практике. Случаев, когда милиционеры давали крайне сомнительные, а то и полностью не соответствующие действительности показания, хватает. Чего стоит одна история с философом Владимиром Мацкевичем, которого судили на основании слов сотрудников МВД за участие в несанкционированной акции предпринимателей в Минске 15 февраля 2016 года, хотя в это время он находился в Варшаве.

Как философ доказал, что обвинения милиционеров – ложные

Вполне вероятно, что в случае с новогодней историей все было именно так, как сообщает МВД. В конце концов, не все же милиционеры у нас – лжецы. Но из-за тех, кто врал под присягой, тень брошена и на их честных коллег. Поди разберись, кто там у вас порядочный, а кто – нет.

Между тем существует очень простой способ повысить доверие к милиции – оснастить её сотрудников видеорегистраторами. Если бы таковой был у сержанта С., запись позволила бы быстро разобраться, кто виноват в инциденте со стрельбой.

Приобрести видеорегистраторы для милиционеров необходимо не только, чтобы убеждать подозрительных пользователей Интернета. Пора прекращать порочную практику, когда людей осуждают исключительно на основании голословных утверждений таких же людей только в погонах. По Конституции все белорусы равны вне зависимости от места работы. Поэтому есть зафиксированный на видео факт правонарушения – добро пожаловать в суд. А на нет и суда нет.

Собственно, решение о закупке видеорегистраторов для минских милиционеров было принято уже около года назад. Но темпы его выполнения пока воображение не поражают. Поэтому, когда патрульный стреляет на поражение, у многих появляются сомнения в официальной версии.

«Задача милиции защищать граждан, а не калечить и убивать»