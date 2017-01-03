Домрачева открыла магазин одежды

В интервью журналу «Биатлон» Дарья Домрачева рассказала об открытии собственного магазина и разработке коллекции одежды.

По словам Дарьи Домрачевой, она надеется, что, надев майку с ее изображением или повязку с биатлонным принтом, кто-то заставит себя пробежать на километр больше или сделать утреннюю зарядку.

— Многое из того, с чем я столкнулась, разрабатывая эту первую пробную коллекцию, стало для меня полной неожиданностью. Процесс занял гораздо больше времени, сил, согласований, чем я предполагала, — призналась спортсменка.

Что сколько стоит в магазине Дарьи Домрачевой

Футболки — 25 рублей.

Поло — 35 рублей.

Толстовки — 95 рублей.

Шапки — 18 рублей.

Повязки — 13 рублей.

Бафы — 15 рублей.

Детские футболки — 15 рублей.

Детские поло — 20 рублей.

Рюкзаки — 16 рублей.

Детские рюкзаки — 11 рублей.

Кружки — 8 рублей.

Магниты — 3,5−5 рублей.

Блокноты — 4 рубля.

Наклейки — 2 рубля.