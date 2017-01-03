Домрачева открыла магазин одежды

В интервью журналу «Биатлон» Дарья Домрачева рассказала об открытии собственного магазина и разработке коллекции одежды.
По словам Дарьи Домрачевой, она надеется, что, надев майку с ее изображением или повязку с биатлонным принтом, кто-то заставит себя пробежать на километр больше или сделать утреннюю зарядку.
— Многое из того, с чем я столкнулась, разрабатывая эту первую пробную коллекцию, стало для меня полной неожиданностью. Процесс занял гораздо больше времени, сил, согласований, чем я предполагала, — призналась спортсменка.
Что сколько стоит в магазине Дарьи Домрачевой
Футболки — 25 рублей.
Поло — 35 рублей.
Толстовки — 95 рублей.
Шапки — 18 рублей.
Повязки — 13 рублей.
Бафы — 15 рублей.
Детские футболки — 15 рублей.
Детские поло — 20 рублей.
Рюкзаки — 16 рублей.
Детские рюкзаки — 11 рублей.
Кружки — 8 рублей.
Магниты — 3,5−5 рублей.
Блокноты — 4 рубля.
Наклейки — 2 рубля.