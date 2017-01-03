«Бабушка носит в кармане клей: сапоги расклеиваются, новые купить не за что»

Кто в Беларуси бедняк, представитель среднего класса и олигарх?

На дискуссионной площадке talks.by народ обсуждает семейный бюджет. Эти истории из жизни много говорят о нашем национальном характере.

«Что такое новая одежда, никто не слышал уже лет …надцать»

Один из пользователей рассказывает, как живут его дальние родственники, которые спонсируют детей – дочь и ее мужа.

«Купили квартирку (эконом-класс, под Минском) за 30 тысяч у.е. Влезли по уши в долги. Мама и бабушка 75-ти лет работают. Все с подворья - ягоды, картоха, огурцы - продается на местном рынке. Долги раздать надо. Что такое новая одежда, никто не слышал уже лет …надцать. Что такое краска для волос и косметика, ее молодая еще мама позабыла. Бабушка ходит в сапогах, нося в кармане клей: носки расклеиваются, новые купить не за что. Но они рады и счастливы. Как мне сказала мама, «затое у маей дочыры усё харашо». Куда уж лучше! Доча даже работать не собирается: зачем? Мама ей полный багажник накладет (машину купили за свадебные)».

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«А для многих вы просто олигархи...»

Семья белорусов, которая тратит в месяц 1500 рублей (одежда, игрушки, еда, коммуналка, бензин) на 3-х человек (включая ребенка до трех лет), относит себя к среднему классу. Правда, с оговоркой: то, что у нас называют средним классом, за рубежом – порог бедности.

Глава семьи из Могилева делится, что в месяц расходы составляют 1000-1200 рублей.

«Наша семья из трех человек. В собственности две квартиры. Машины нет. Считаю себя бедным», - пишет он.

«А для многих вы просто олигархи…», - отвечает им белорус с зарплатой в 300 рублей, отмечая, что его заработок окружающие считают большим.

Он приводит пару примеров: «Человек стоит, про зарплату рассказывает: «Во, на руки получить два с половиной(250 р), дык няхай сабе, можна рабиць...».

А второй ещё прикольнее: приходит радостный, квиток достаёт и хвалится: «Новый год отмечу - на две «бомбы» получки хватит...».

Почему моя кошка живет лучше среднестатистического белоруса

Для справки: в среднем каждая белорусская семья в январе-сентябре располагала суммой в 967 рублей (около 480 долларов) в месяц.