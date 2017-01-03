«Бабушка носит в кармане клей: сапоги расклеиваются, новые купить не за что»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Селфи-видео предполагаемого стрелка, расстрелявшего людей в Турции
Команде Лукашенко обыгрывать любителей помогут пять действующих игроков
Шкловских душегубов приговорили к 25 и 20 годам тюрьмы
ГУВД выступило с «важными уточнениями» информации о стрельбе в подъезде
Белоруска выиграла в «Что? Где? Когда?», спросив о предпринимателях
Рубль начал новый год со снижения к доллару
«Применять табельное оружие в жилом доме – это где так учат?»
Новое месторождение нефти открыли в Беларуси
Новы год у прыёмным аддзяленьні шпіталя
Иосуб назвал основную причину экономического кризиса в Беларуси
Сделки года: куда вкладывали капиталы белорусские богачи
Островком чего Лукашенко называл Беларусь
Минская фабрика выпустила конфеты с текстом о сексуальных школьницах
В аэропорту Минска задержали женщину, которая спрятала $ 100 тысяч в нижнем белье
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Родить для Лукашенко. История в трех эпизодах
«Народ терпелив. Мы можем затягивать пояса до тех пор, пока талия не исчезнет вовсе»
«Где можно выложить SOS на этом островке стабильности?»
После запуска АЭС электричество в Беларуси подорожает в 3 раза?
Фотофакт из Минска: вот так поздравили…
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Лукашенко таких любит»
Что не смогли сделать без Лукашенко на саммитах в Санкт-Петербурге
«Будет молчать и отсидит за всех высокопоставленных пузатых дядек»
«Младших Кимов в Северной Корее так и продвигали»
Почему в Беларуси так сложно отличить айфоны и плафоны
В Беларуси покажут фильм, в котором серийный убийца и насильник «очищен от негатива»
Кем были люди, отравившиеся «Боярышником»
Три причины, почему не верится в безопасность Белорусской АЭС
Вжух — и колхозы элегантным движением руки превращаются в…
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Эротический календарь Liqui Moly на 2017 год
Лучшие фотографии 2016 года
Социальное государство в двух фотографиях
Как выглядит любовница за полмиллиарда долларов
Апакаліпсіс у сядзібе Чапскіх
Полуголые бестии бразильского карнавала
«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой
Общество
03.01.2017
Алена Антонова
«Бабушка носит в кармане клей: сапоги расклеиваются, новые купить не за что»

Кто в Беларуси бедняк, представитель среднего класса и олигарх?

На дискуссионной площадке talks.by народ обсуждает семейный бюджет. Эти истории из жизни много говорят о нашем национальном характере.

«Что такое новая одежда, никто не слышал уже лет …надцать»

Один из пользователей рассказывает, как живут его дальние родственники, которые спонсируют детей – дочь и ее мужа.

«Купили квартирку (эконом-класс, под Минском) за 30 тысяч у.е. Влезли по уши в долги. Мама и бабушка 75-ти лет работают. Все с подворья - ягоды, картоха, огурцы - продается на местном рынке. Долги раздать надо. Что такое новая одежда, никто не слышал уже лет …надцать. Что такое краска для волос и косметика, ее молодая еще мама позабыла. Бабушка ходит в сапогах, нося в кармане клей: носки расклеиваются, новые купить не за что. Но они рады и счастливы. Как мне сказала мама, «затое у маей дочыры усё харашо». Куда уж лучше! Доча даже работать не собирается: зачем? Мама ей полный багажник накладет (машину купили за свадебные)».

Як жыве даярка, якая зарабляе 16 даляраў у месяц

«А для многих вы просто олигархи...»

Семья белорусов, которая тратит в месяц 1500 рублей (одежда, игрушки, еда, коммуналка, бензин) на 3-х человек (включая ребенка до трех лет), относит себя к среднему классу. Правда, с оговоркой: то, что у нас называют средним классом, за рубежом – порог бедности.

Глава семьи из Могилева делится, что в месяц расходы составляют 1000-1200 рублей.

«Наша семья из трех человек. В собственности две квартиры. Машины нет. Считаю себя бедным», - пишет он.

«А для многих вы просто олигархи…», - отвечает им белорус с зарплатой в 300 рублей, отмечая, что его заработок окружающие считают большим.

Он приводит пару примеров: «Человек стоит, про зарплату рассказывает: «Во, на руки получить два с половиной(250 р), дык няхай сабе, можна рабиць...».

А второй ещё прикольнее: приходит радостный, квиток достаёт и хвалится: «Новый год отмечу - на две «бомбы» получки хватит...».

Почему моя кошка живет лучше среднестатистического белоруса

Для справки: в среднем каждая белорусская семья в январе-сентябре располагала суммой в 967 рублей (около 480 долларов) в месяц.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:6)
Главное
Символ коррупции и безалаберности. На что в России потратили миллиард долларов
Родить для Лукашенко. История в трех эпизодах
Власти залезут в карман к белорусам: «Люди и это проглотят»
Островком чего Лукашенко называл Беларусь
«Никто не верит, что Андрей мог наброситься на милиционера»
Кому нужна эта свобода?
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY