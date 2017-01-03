Селфи-видео предполагаемого стрелка, расстрелявшего людей в Турции

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03.01.2017
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Куда исчез Ильдар Дадин. Израильская полиция допросила премьера Беньямина Нетаньяху. Новый глава ОБСЕ прилетел в Мариуполь.  Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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