Селфи-видео предполагаемого стрелка, расстрелявшего людей в Турции

Куда исчез Ильдар Дадин. Израильская полиция допросила премьера Беньямина Нетаньяху. Новый глава ОБСЕ прилетел в Мариуполь. Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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