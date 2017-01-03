Пять фактов о новом главном пограничнике Анатолии Лаппо

Накануне Нового года Александр Лукашенко сделал ряд кадровых назначений. Одно из них касалось силового блока.

В отставку по возрасту был отправлен глава Пограничного комитета, 67-летний Леонид Мальцев. Господин Мальцев военнослужащий и до Пограничного комитета до 2013 года не имел никакого отношения. Его отправили в погранцы, если с работой не справился Александр Боечко. Теперь Мальцев передал свои обязанности Анатолию Лаппо, который до последнего времени был заместителем в комитете.

Родом из деревни, но в детстве переехал в Могилев

Анатолий Лаппо родился в 1963 году в деревне Кулаковка Белыничского района. На сегодня это уже совсем крохотное поселение в несколько дворов. А когда-то здесь даже была своя школа. В ней работала мать Анатолия Лаппо, преподавала языки, она по образованию филолог. Отец был водителем в колхозе.

Некогда фамилию Лаппо носило чуть ли не 50% сельчан, при этом далеко не все они между собой родственники. Примерно в 1973-74 семья уехала в Могилев. Анатолий был первенцем в семье, потом появились еще двое детей. Брат Вячеслав не так давно умер от рака. А сестра Лариса живет с семьей в Белыничах. В районном центре также живут родители Анатолия Лаппо.

«Конечно, обрадовался, когда увидел по телевизору, что его назначили. Очень он на отца похож», — рассказал нам односельчанин.

«Исключительно хороший парень», — отрекомендовала своего бывшего ученика учительница математики Тамара Александровна Волюженич.

Граница в Батуми, учеба под Москвой

В одном из интервью Анатолий Лаппо вспоминал, что жизненный путь выбрал во время срочной службы в армии. Он попал на границу в Батуми. И именно с границей решил связать свою дальнейшую судьбу.

В 1986 году он заканчивает Голицынское высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР имени Ворошилова под Москвой. Сегодня это учреждение носит название Пограничный институт ФСБ России. Дело в том, что в советские времена пограничники подчинялись «чекистам», такая же структура сохранена в сегодняшней России. А вот в Беларуси погранцы выведены в свое самостоятельное ведомство.

По окончании учебы он продолжает служить в Закавказском пограничном округе, дослуживается до начальника пограничной заставы. Возможно, взлетел бы еще выше, но как раз в это время прекращает свое существование СССР. Лаппо участвовал в выводе советских войск из Азербайджана. Вспоминал то время как одно из самых сложных в жизни.

Чем гордился на службе в Сморгони?

Анатолий Лаппо с 1992 года бессменно работал в Сморгонском пограничном отряде. В 2004 году стал командиром отряда. Как свое достижение Лаппо называл то, что при нем проверка документов в среднем стала длиться 1,5—2 минуты на человека. А еще Лаппо очень гордился первым в стране кинологическим центром.

В 2001 году Анатолий Лаппо окончил Академию федеральной пограничной службы России. Если глянуть биографии других руководителей Пограничного комитета, то почти все они заканчивали вузы по всем просторам экс-СССР (Россия, Латвия, Украина), но не в Беларуси. Ведь в советское время просто не существовало в БССР своего профильного учреждения для обучения пограничников. Только в 1993 году был создан факультет Пограничных войск при Минском военном училище (позже при Военной академии), а в 2010-м создан независимый Институт пограничной службы. Фактически, выходит, что его выпускники еще не успели дослужиться до высоких званий.

Анатолий Лаппо — второй руководитель Сморгонского погранотряда, который возглавил Пограничный комитет. Первым был Василий Морковкин, который возглавлял ведомство с 1994 по 1996.

Генерал-майор и чемпион по плаванию

В феврале 2010 года Анатолию Лаппо было присвоено звание генерал-майора. Вместе с ним такие же погоны получил, например, заместитель председателя КГБ Иван Церцель, также выходец из пограничников.

В 2014 году Лаппо был назначен заместителем руководителя Пограничного комитета. Это работа, которая не требует много публичности. Время от времени он появлялся на присягах пограничников, открытиях памятных знаков.

На сайте Пограничного комитета есть еще одна интересная новость про Анатолия Лаппо. В 2011 году он стал чемпионом Погранкомитета по плаванию в своей возрастной категории. Всего в тех соревнованиях принимали участие 83% сотрудников комитета.

Дочь растит хаски

В Сморгони Анатолий Лаппо жил на улице Ленина. Его дочери ходили в ближайшую школу №5. Ольге Лаппо 30 лет. Она окончила Московский новый юридический институт, но не в России, а отделение в Минске, которое находилось на улице Коллекторной.

«Мой дорогой папочка», — так подписала снимок Ольга Лаппо. Фото vk.com

ВКонтакте сразу по назначении отца на высокую должность Ольга изменила свою фамилию на «Иванова», однако забыла убрать снимки с отцом. Также есть несколько в пограничной форме, правда, еще старого образца.

Анастасия Лаппо помогает мужу разводить щенков хаски.

Анастасия младшая дочь, ей 24 года. Она окончила Лингвистический университет. Замужем также за уроженцем Сморгони. Ее муж занимается разведением собак, в частности хаски. Страницы и Анастасии, и ее мужа завалены фотографиями с собаками. Очевидно, семья очень любит этих животных.