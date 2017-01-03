Команде Лукашенко обыгрывать любителей помогут пять действующих игроков

Стал известен состав команды Александра Лукашенко на любительском Рождественском турнире по хоккею на призы президента Беларуси, который состоится в Минске 4-7 января.

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте «Президентского спортивного клуба», за дружину главы государства сыграют пять действующих игроков профессиональных команд.

Это Александр Рядинский, Ярослав Чуприс, Андрей Михалев (все – «Шахтер»), а также Вячеслав Лисичкин («Неман») и Даниэль Корсо («Юность»).

Команда Александра Лукашенко является традиционным победителем Рождественского турнира, на котором выступают ветераны хоккея. К примеру, за команду Германии в этот раз сыграет 85-летний Эдуард Бшайд.