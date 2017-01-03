Самые необычные рестораны мира

Ресторан в действующей тюрьме, официанты-роботы, обед в окружении акул и оплаченное хамство — некоторые рестораторы знают, как выделиться из ряда кофеен и дайнеров.

Тест Тьюринга для официантов

В почему-то малоизвестном среди туристов ресторане Hajime Robot Restaurant в Бангкоке гости сами участвуют в приготовлении еды (столики снабжены электрическими плитами или решетками для барбекю), но главная его особенность вовсе не в этом: функции официантов здесь выполняют роботы.

Посетители через электронное меню заказывают готовые блюда (роллы, суши, салаты) и сырые ингредиенты для супа или барбекю, а выбрав еду, нажимают кнопку Order to Robot.

Симпатичный моргающий робот подъезжает к столику с подносами, говорит с посетителями и расставляет тарелки, а потом периодически возвращается — забрать грязную посуду и принести новые блюда. Таких роботов в заведении два — каждый обслуживает по 16 столов. А еще они иногда танцуют.

Обычные официанты в ресторане тоже есть, но это, конечно, не так интересно.

Hajime Robot Restaurant, Таиланд.Фото: Nicolas Asfouri / AFP / East News

Анти-ЗОЖ

На фоне всеобщего помешательства на здоровом питании идея лас-вегасского ресторана Heart Attack Grill выглядит по-настоящему экстремальной. Здесь все наоборот: чудовищных размеров бургеры по 8 тысяч калорий каждый, картошка фри, поджаренная на чистом сале, молочные коктейли с рекордным содержанием холестерина и другая максимально вредная еда.

Ресторан стилизован под госпиталь: у входа дежурит неотложка, официантки разгуливают в форме медсестер, гостей одевают в больничные халаты и называют пациентами, а заказы — рецептами. Делиться едой друг с другом нельзя — все придется съесть самостоятельно под неусыпным присмотром «медсестер». Не доедать тоже нельзя: за это «медсестры» могут и отшлепать.

Гости весом более 160 кг едят бесплатно, а тех, кто осилил «четвертной» бургер (который состоит из четырех котлет, 20 кусков бекона, восьми кусочков сыра, целого помидора и половины луковицы и подается в пропитанной салом булочке), «персональная медсестра» отвозит на парковку в инвалидном кресле.

Борцы за здоровый образ жизни вот уже который год пытаются закрыть Heart Attack Grill (особенно после того, как пару раз гостей оттуда действительно увозили в больницу); тем не менее у заведения отбоя нет от посетителей вот уже 11-й год.

Heart Attack Grill, США.Фото: Matt York / AP Photo / East News

Вилку не урони

Ресторан-аттракцион Dinner in the Sky, придуманный в Бельгии и побывавший уже в большинстве европейских столиц, включен американским Forbes в десятку самых необычных заведений мира. И есть за что: гостей усаживают за стол на 22 персоны, пристегивают четырьмя ремнями безопасности и с помощью крана поднимают на 50-метровую высоту.

Официанты и повара (уже без ремней безопасности!) готовят еду на миниатюрной плите, раскладывают блюда по тарелкам и разливают напитки, стоя на специальной платформе в центре.

Обед-полет длится от двух до трех часов. По свидетельствам очевидцев, первые полчаса гостям не до еды — они больше налегают на алкоголь, пытаясь справиться с паникой, но потом привыкают и входят во вкус. Единственная проблема — туалет на борту не предусмотрен.

Dinner in the Sky. Фото: Gong Bing / NurPhoto / AFP / East News

Овощи в беде

Шведский ресторан Rude Food, расположенный в ресторанном дворике дизайнерского торгового центра Mitt Möllan в городе Мальмё, взял на себя благородную миссию по спасению забракованных продуктов. Нет, они не испорчены в прямом смысле слова, просто списаны и выброшены из-за неподходящего товарного вида.

Постоянного меню нет: повара готовят в зависимости от того, какие продукты удалось спасти сегодня, а гости сами набирают еду на тарелки в формате шведского стола. Вся прибыль идет на благотворительность.

«Спасатели» Rude Food, Швеция. Фото: Rude Food Malmö / Facebook

Шампанское в шалаше

Найти работающий с весны до осени Perching Bar — уже само по себе приключение: он находится в лесу в пригороде Реймса, и в его поисках придется поплутать. Следующая задача — попасть внутрь: бар представляет собой настоящий домик на дереве, и подниматься придется по веревочным мостикам и хрупким лесенкам.

Наградой тем, кто прошел все испытания, станут шампанское (правда, по цене 16 евро за бокал), подвешенные к потолку кресла-качели и отменный вид на окрестности. Еще одна интересная особенность бара — все электричество в нем вырабатывается солнечными батареями.

Perching Bar, Франция. Rieger Bertrand / Hemis / AFP / East News

Завтрак на воде

Ресторан Villa Escudero Resort на территории одноименного филиппинского курорта расположился у подножия водопада. Столики расставлены прямо в воде, в каких-нибудь паре метров от отвесно падающих струй, и выглядит все это довольно экстремально. Кормят в Villa Escudero традиционными блюдами филиппинской кухни.

Villa Escudero Resort Фото: zedfrx / Flickr

Кто сказал «гарсон»?

В кафе Kinderkookkafé на территории Вонделпарка в Амстердаме детский труд не только не запрещается, но и всячески поощряется. Именно дети от 5 до 12 лет выполняют здесь всю взрослую работу: на входе гостей встречают улыбчивые юные администраторы, столики обслуживают крошки-официанты, а замечания и пожелания можно высказать маленькому, но от этого не менее ответственному менеджеру.

Готовят тоже дети, хотя и под руководством опытных поваров. В меню — традиционные голландские блюда вроде сельди, тушеной телятины с овощами и копченых сосисок, а также десерты.

Участником команды ресторана может стать любой подходящий по возрасту гость. Правда, желающих так много, что лучше заранее забронировать место по телефону или электронной почте.

Kinderkookkafé Фото: Kinderkookkafé / Facebook

Зомбиленд в тюряге

Как подсказывает название японского Alcatraz E.R., ресторан стилизован под тюрьму — вернее, под тюремный госпиталь. Чтобы войти, нужно нажать на кнопку со значком своей группы крови.

Внутри — полумрак, по коридорам снуют официантки в форме медсестер, на кухне-операционной колдуют повара-хирурги, на «окровавленных» стенах развешены капельницы и постеры фильма «Человеческая многоножка». Гостей переодевают в тюремные робы, заковывают в наручники и препровождают в камеры. Приключение начинается.

Напитки здесь приносят в мочеприемниках либо в сосудах в форме окровавленных человеческих голов, блюда носят аппетитные названия вроде «Кишечной грыжи», «Дохлой курицы» и «Человеческого кишечника». В меню внезапно обнаруживается и раздел условно «русской» кухни под названием «Пшел ты к черту».

Ужин включает элементы шоу: в какой-то момент в «камере» выключают свет, и к гостям начинают ломиться привидения и зомби, а визги гостей заглушает подходящая к случаю музыка.

Alcatraz E.R., Япония.Фото: Claudia De Lucia / Facebook

Кораллы в моем окне

Ithaa, ресторан при одном из мальдивских отелей, расположен под водой — на глубине пяти метров на коралловом рифе. Стены и потолок маленького, на 14 человек, зала сделаны из прозрачного акрила, так что стайки рыб, скаты, акулы и прочие морские обитатели проплывают прямо перед глазами обедающих.

Сооружение ресторана обошлось создателям едва ли не в 5 млн долларов, поэтому и цены здесь соответствующие: от 120 до 250 долларов за порцию.

Ithaa, Мальдивы.Фото: Wesley & Brandon Rosenblum / Flickr

Плевок в суп заказывали?

Dick’s Last Resort — сеть американских баров с нарочито хамоватым персоналом. Владелец сети когда-то открыл «элитный» ресторан, но тот быстро обанкротился, после чего решено было сделать ставку на полную противоположность: дешевая садовая мебель, никаких скатертей, неразборчиво написанное от руки меню, примитивная кухня, а главное — официанты, которые запросто могут швырнуть в клиента салфеткой или как-нибудь его обозвать.

Гостей здесь вообще всячески унижают: заставляют надевать бумажные колпаки с дурацкими надписями, не дают столовых приборов, перебивают на каждом слове. Заказ приходится повторять по несколько раз: официанты намеренно «не слышат» клиентов. Или слышат, но, послушно записав заказ, вдруг заявляют что-нибудь вроде «Я принесу вам только воду, потому что вы и так слишком жирный».

Если неподготовленный гость потребует жалобную книгу, в ответ он получит разве что тройную порцию хамства. Как ни парадоксально, людям это нравится: все возрастающее число филиалов тому подтверждение. Видимо, многие американцы порядком устали от политкорректности и вежливых улыбок.

Интересно, что в Китае долгие годы работал ресторан с противоположной концепцией: там за дополнительную плату можно было накричать на официанта, швырнуть в него вилку или даже ударить. Но недавно заведение прекратило работу.

Dick's Last Resort Фото: Dick's Last Resort / Facebook

Угощение от мафиози

Еще один тюремный ресторан – только, в отличие от Alcatraz E.R., совсем не бутафорский — Fortezza Medicea. Заведение расположено в действующей тюрьме в здании старинной крепости в Вольтерре близ Пизы, а повара и официанты в нем — настоящие преступники, отбывающие сроки за грабежи, убийства и связи с мафией (впрочем, хотя бы не за отравления).

По мнению директора тюрьмы, работа в ресторане позволяет заключенным адаптироваться и получить неплохой опыт работы, который они смогут использовать после освобождения.

Просто так в ресторан не попасть: нужно за пару месяцев подать заявку, чтобы вас успели тщательно проверить сотрудники министерства юстиции. Людям с мало-мальски сомнительным прошлым в посещении, скорее всего, будет отказано.

В назначенный день гости проходят через металлодетекторы, передают на хранение сумочки и мобильные телефоны и мимо камер заключенных проходят в зал ресторана.

Кухня в Fortezza Medicea классическая итальянская, названия и подача блюд вполне традиционны: атмосфера сама по себе настолько экзотична, что никакой необходимости в искусственных страшилках нет. Безопасность в зале обеспечивается охранниками и камерами видеонаблюдения, а посуда и приборы используются только пластиковые — на всякий случай.

Fortezza Medicea, Италия.Фото: Fortezza Medicea / Facebook

Ужин, который не даст забеременеть

Ресторан тайской кухни Cabbages and Condoms, сделавший своим слоганом «От нашей еды вы не забеременеете», основал популярный филантроп и политик Мечай Виравайдия, в свое время прославившийся небанальными программами в области сексуального здоровья и контроля рождаемости (настолько, что теперь «Мечай» в Таиланде — одно из сленговых названий для презервативов).

Заведение заметно издали благодаря манекенам, одетым в причудливые наряды из презервативов: супергерой Капитан Презерватив, невеста в свадебном платье из кондомов и даже Санта-Клаус. Внутри, впрочем, обстановка более традиционная и вполне романтическая, особенно на террасе с видом на океан.

При кафе работает магазин с самыми сумасшедшими сувенирами на тему, и даже вместо традиционной жвачки в счет вкладывают презерватив. Большая часть прибыли идет на благотворительность.

Фото: Pornchai Kittiwongsakul / AFP / East News