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Скандалы
03.01.2017
Алесь Пилецкий, Еврорадио
«Мы выпили 5-6 бутылок водки на восьмерых. Андрей был самый трезвый»

В новогоднюю ночь в Минске произошел инцидент со стрельбой: в результате конфликта милиционер тяжело ранил жителя столицы.

По версии милиции, минчанин Андрей Г. неадекватно отреагировал на просьбу снизить громкость музыки и набросился на правоохранителя, пытаясь отнять пистолет. В результате Андрей Г. получил два пулевых ранения и сейчас находится в реанимации под охраной, его состояние стабильно тяжелое. Сообщается, что милиционер в результате стычки получил травму головы и также находится на лечении. Еврорадио связалось с близкими друзьями Андрея. Они утверждают, что шокированы этим происшествием.

Андрей Г. со своей женой. Фото из соцсетей.

"Мы все в шоке. Андрея я с 2004 года знал. Его вывести из себя было нереально. Он всегда спокойный был, всегда. Насколько я знаю, у него не было ни одного привода в милицию. Он никакими единоборствами не занимался. Только в бассейн ходил, потому что у него больная нога и врачи порекомендовали. Когда Андрею пришла повестка на медкомиссию от военкомата, его направили на лечение, не взяли в армию из-за больной ноги... Мы с Андреем в техникуме вместе учились, потом в университете. Я его очень давно знаю", — рассказывает Александр М.

Еще один друг, Денис Г., пришел в гости к Андрею вечером 31 декабря, он согласился рассказать, что происходило в ту ночь, сколько алкоголя выпила их компания и какой была реакция коллег милиционера, который стрелял в Андрея.

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