Шкловских душегубов приговорили к 25 и 20 годам тюрьмы

Как выяснили следователи, на убийство мужчины пошли, чтобы украсть относительно небольшую сумму денег.

При допросе преступники признались, будучи нетрезвыми, они зашли в дом к потерпевшему, чтобы совершить грабеж.

– Злоумышленники нанесли ему множество ударов руками и ногами по различным частям тела, требуя при этом передачи им денежных средств, – раскрыл детали дела Следственный комитет. – После того как потерпевший передал все свои денежные сбережения, а это 600 рублей, обвиняемые продолжили свои противоправные действия – произвели его удушение.

Также следователи выяснили, что уходя из дома, преступники подожгли предметы и мебель, находившиеся в доме, чтобы уничтожить следы преступления.

Кроме того, в ходе расследования была установлена причастность одного из обвиняемых к совершению убийства местной жительницы, которая находилась в розыске как без вести пропавшая.

Могилевский областной суд в отношении задержанных вынес обвинительный приговор. Основному фигуранту было назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы, а его сообщнику – 20 лет заключения.