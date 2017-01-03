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03.01.2017
Салiдарнасць
ГУВД выступило с «важными уточнениями» информации о стрельбе в подъезде

В частности сообщается, что нападавший хватал милиционера за руку, а тот после стрельбы не уходил с места происшествия.

ГУВД Мингорисполкома выступило с «важными уточнениями» информации о стрельбе 1 января в подъезде дома по проспекту Любимова.

В ведомстве посчитали нужным опубликовать новое заявление в связи с тем, что «журналисты некоторых интернет-сайтов были введены в заблуждение версией третьих лиц».

В сообщении говорится:

«1 января 2017 года в 6:40 в оперативно-дежурную службу городского отдела милиции № 1 Московского РУВД г.Минска поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома по проспекту Любимова шумит компания и мешает отдыхать соседям.

Для реагирования по адресу выбыл помощник дежурного ОДС ГОМ-1 Московского РУВД г.Минска. Прибыв на место, сотрудник милиции попытался побеседовать и вразумить молодого человека, вышедшего из квартиры, на которую поступила жалоба. В ответ мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, нанёс удар сотруднику милиции в область груди, затем - серию ударов в область головы. Кроме того, напавший попытался завладеть табельным оружием милиционера.

В ходе конфликта милиционер предупредил о возможном применении оружия, а затем был вынужден произвести предупредительный выстрел в сторону. Вместо того, чтобы прекратить противоправные действия, молодой человек схватил милиционера за руку и вновь попытался завладеть табельным оружием. В ходе борьбы было произведено еще 2 выстрела, в результате которых нападавшему причинены сквозные ранения в области груди и левой стопы.

Распространяемая в интернете информация о том, что сотрудник милиции покинул место происшествия, не соответствует действительности. После инцидента он, находясь в подъезде, незамедлительно сообщил в дежурную часть о факте применения табельного оружия, о необходимости госпитализации нападавшего, а также запросил дополнительные силы. Через несколько минут к месту происшествия прибыли сотрудник ГОМ-1 и группа задержания Московского (г.Минска) отдела Департамента охраны.

Оба участника произошедшего доставлены в медицинские учреждения. У сотрудника милиции врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей теменной области, кровоподтек шеи и ушиб грудной клетки.

Сотрудник милиции характеризуется с положительной стороны. Выдержан, спокоен, уравновешен, конфликтных ситуаций старается избегать».

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