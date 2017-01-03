Белоруска выиграла в «Что? Где? Когда?», спросив о предпринимателях

Жительница Витебска Алеся Артюховская выиграла у знатоков «Что? Где? Когда?» и заработала почти 7 тысяч долларов. Финал российской интеллектуальной игры прошел ночью 3 января.

Алеся и Михаил Артюховские. Фото: личный архив «ВКонтакте»

Вопрос Алеси звучал так: «Одни видят в нем волка, которого необходимо убить. Другие — корову, которую можно бесконечно доить. И мало кто видит в нем того, кто он на самом деле — лошадь, которая тащит телегу. О ком так говорил Уинстон Черчилль?»

У знатоков было несколько версий, их озвучил Дмитрий Авдеенко. Он сказал, что это литературный герой, причем, скорее всего, преступник. И это стало первым проигрышем знатоков, так как точный ответ на вопрос — «предприниматель», передает TUT.BY.

Вопрос белоруски прозвучал при счете 2:0 в пользу команды Балаша Касумова и принёс первое очко телезрителям, сообщает Еврорадио .

В целом игра закончилась со счетом 5:6 в пользу телезрителей.

Алеся Артюховская окончила фармацевтический факультет Витебского медуниверситета. «Что? Где? Когда?» смотрит с мужем Михаилом. Супруги отправляли свои вопросы на игру и раньше. И вот один из них прошел и принес Алесе более 412 тысяч российских рублей (около 6,7 тысячи долларов),