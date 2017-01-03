Муравьев – неправильный жулик

Виктор Федорович в статье в «Белгазете» пытается понять версию следствия, согласно которой Александр Муравьёв, чтобы завладеть чужим имуществом, зачем-то организовал вливание $ 20 млн. в умирающее «Мотовело».

Вот уже третий месяц в суде Фрунзенского района Минска идет процесс по уголовному делу о неудачной попытке иностранного инвестора «стабилизировать финансово-хозяйственную деятельность» ОАО «Мотовело».

Иностранного инвестора на скамье подсудимых представляет директор австрийской компании ATEC Investment GmbH 50-летний Александр Муравьев, обвиняемый по трем статьям УК : ч.4 ст.209 (мошенничество), ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты налогов).

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209-ю статью в этом криминальном наборе без преувеличения можно назвать ключевой. Согласно обвинению, Муравьев «с 23 августа 2007г. по 1 февраля 2013г. из корыстных побуждений путем обмана должностных лиц Министерства промышленности и Государственного комитета по имуществу завладел акциями ОАО «Мотовело» в количестве 31 млн. 269 тыс. 538 штук».

Примечательно, что пленум Верховного суда в постановлении N15 от 21 декабря 2001г. «О применении судами уголовного законодательства по делам о хищениях имущества» разъясняет: «Получение имущества под условием выполнения какого-либо обязательства может быть квалифицировано как мошенничество лишь в том случае, когда виновный еще в момент завладения этим имуществом имел цель его присвоения и не намеревался выполнить принятое обязательство».

То есть, по выводам следствия, которое проводил КГБ, бизнесмен, взяв на себя определенные обязательства, которые не собирался выполнять, обманул два ведомства, завладел акциями госпредприятия, присвоил их и… Вот здесь и возникает первая непонятка. Что дальше он намеревался делать?

В обвинении туманно отмечается: «Распорядился акциями по своему усмотрению». Если бы Муравьев акции перепродал, а деньги осели в каком-нибудь заграничном банке, то и вопросов нет - чистой воды жульничество.

Вторая непонятка. После таких афер дельцы не сиднем сидят, ожидая, когда за ними придут с наручниками, а когти рвут в неизвестном направлении. Александр Муравьев, давно живущий в Австрии, после начала проверок на ОАО «Мотовело» сам прилетел из Вены в Минск разбираться. Но ведь не сдаваться же? Какой-то он неправильный жулик.

Если предположить, что бизнесмен действительно мошенник, то он гениальный мошенник, потому как сумел получить одобрение на криминальную схему на самом высшем уровне…

По убеждению обвинения, покупатель акций не выполнил свои финансовые обязательства. Из «не менее $ 20 млн.» инвестор «не менее $ 12,7 млн.» обязан был вложить в приобретение оборудования для «Мотовело». Чего не сделал, потратив на перевооружение станочного парка всего чуть более $ 2 млн., остальные средства использовал на «иные, не предусмотренные бизнес-планом нужды».

Со стороны не очень понятно, какая связь между обвинением в мошенничестве и невыполнением обязательств по инвестиционному договору. Правда, сам Александр Муравьев в ходе процесса не раз обращал внимание на то, что судят его за невыполнение бизнес-плана. А бизнес-план в этой истории словно камень преткновения.

Поэтому обвиняемый не упустил случая и буквально забросал эксперта Еву Гуринович вопросами на эту тему. Эксперт в свою очередь давала ответы исключительно по трем вопросам, которыми ее озадачил следователь. Зачастую Муравьев в ответ слышал не то, что хотел.

Муравьев: - Что было раньше - договор о вложении инвестиций или бизнес-план?

Эксперт: - Еще раз говорю, меня это не интересует и не волнует. Рассмотреть - рассмотрела, исследовать - исследовала. Так были поставлены вопросы.

Другие варианты ответов эксперта на вопросы обвиняемого: «Мне такой вопрос не ставился», «Если вопрос не ставился, то я это не исследовала».

Кстати, эксперт абсолютно права. Исследование проводилось исключительно в рамках тех вопросов, которые интересовали следователя. Итоговые же выводы сделает суд.

В то же время судебно-экономическая экспертиза подтвердила, что иностранный инвестор вложил в ОАО «Мотовело» более $ 20 млн. Более того, документально подтверждено, что эти деньги не были похищены мошенническим или другим способом.

В заключении отмечается, что $ 20,111 млн. были «израсходованы на погашение займов по кредитным договорам самому инвестору, на погашение бюджетного займа, на текущую деятельность ОАО «Мотовело», покупку материалов, товарно-материальных ценностей, оплату услуг, выплаты заработной платы, уплаты налогов».

Криминологи, определяя психологию мошенника, отмечают, что он «всегда сознает, что совершает обман, и желает обмануть потерпевшего. В то же время он предвидит, что результатом обмана будет переход к нему чужого имущества, и желает этого». В случае с обвинением в мошенничестве бизнесмена Муравьева явно присутствует некая доселе неизвестная в уголовном праве поведенческая модель. Чтобы завладеть чужим имуществом, бизнесмен зачем-то организовал вливание $ 20 млн. в умирающее предприятие.