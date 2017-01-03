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Общество
03.01.2017
Павел Рос
«Задача милиции защищать граждан, а не калечить и убивать»

Эксперт прокомментировал скандал со стрельбой в новогоднюю ночь.

Информация о том, что сотрудник милиции, пытаясь урезонить пьяного жителя Минска, начал стрелять в того из пистолета, вызвала бурную реакцию в интернете.

Одни комментаторы посчитали такие меры со стороны милиции приемлемыми, чтобы успокоить «шумного соседа». Другие – обвиняют правоохранительные органы в превышении полномочий.

Чтобы прояснить ситуацию, «Салiдарнасць» обратилась к генерал-лейтенанту милиции в отставке Мечеславу Грибу.

– В соответствии с законом сотрудники милиции имеют право носить огнестрельное оружие и в некоторых случаях его применять, – рассказал он. –  Например, оружие может применяться при защите государственных интересов, при защите интересов граждан, а также при отражении нападения на сотрудника милиции.

По словам собеседника, порядок его применения подробно изложен в особой инструкции, которую должен знать каждый оперативник, носящий оружие:

– Там написано, что в случаях, когда без применения оружия можно обойтись, используя другие средства, то оружие рекомендуется не применять. Также это касается условий, когда могут потерпеть другие граждане, которые не являются правонарушителями.

Как заметил Мечеслав Гриб, чтобы делать конкретные выводы по новогоднему инциденту, нужно иметь все материалы, которые находятся сейчас у следствия.

– Одни говорят, что милиционер один раз стрелял, другие говорят о двух выстрелах. В этой ситуации многое пока непонятно. Нужно ждать заключения экспертизы и следствия, – сказал он.

В то же время эксперт согласился с опасениями, что сотрудника милиции, даже если он окажется виновным, будет прикрывать вся правоохранительная система. 

– Общество предъявляет обоснованные требования к сотрудникам милиции. Я сегодня на стороне людей. Непрозрачные судебные процессы, различные показания, поддерживающие систему, со стороны милиции – все это влияет на мнение общества. Общество требует от сотрудников милиции корректности – и это вполне понятно. Ведь задача милиции защищать граждан, а не калечить и убивать, – подчеркнул Мечеслав Гриб. 

 
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