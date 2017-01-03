Подробности скандальной поездки барановичских руководителей в Польшу

В Барановичах обсуждают скандал, связанный со СДЮШОР №4, сообщает intex-press.by.

Спортсмены отправились в Польшу на соревнования по плаванию. Вместе с детьми в автобусе, оплаченном из средств СДЮШОР, за границу поехали руководители других организаций, предприниматели и их жены. За дорогу они не заплатили. После поездки некоторые посторонние пассажиры лишились своих должностей.

Intex-press удалось найти двух человек, которые подтвердили эту информацию.

По словам источника, в автобусе были свободные места, поэтому директор СДЮШОР Николай Бобровский позвал в поездку своих друзей и знакомых. При этом деньги за места в автобусе Николай Бобровский с попутчиков брать не стал, потому что автобус был уже оплачен школой. Проживание и питание в поездке посторонние пассажиры оплачивали сами.

По сведениям наших анонимных источников, среди тех, кто поехал в Польшу, был Владимир Пушкин, директор CДЮШОР единоборств и велоспорта, Алла Курильчик, главный бухгалтер отдела образования, спорта и туризма, Тамара Шукало, председатель Барановичской организации профсоюза работников образования и науки.

Также в Бельск-Подляски поехали директор «Барановичикоммунтеплосеть» Евгений Матюк со своей женой, председателем Барановичского городского объединения организаций профсоюзов, директор магазина «Стройматериалы» Игорь Березин, а также директор турагентства «Колумб» Валерий Булыга вместе с женой. Также в поездке был и сам Николай Бобровский с женой и ее подругой.

Как сообщил знакомый одного из «путешественников», прокуратура и КГБ проводят проверки по факту поездки в Польшу. Руководителей организаций и бизнесменов из автобуса после поездки обязали выплатить деньги за проезд в Польшу и обратно.