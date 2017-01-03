Шоколад «Идеал» все-таки вернется на прилавки

Кредиторы заключили мировое соглашение с СООО «Первая шоколадная компания».

Об этом БЕЛТА сообщил представитель антикризисного управляющего ООО «Далайна» Денис Плетенев.

– Мировое соглашение предполагает рассрочку погашения задолженности на длительный период. В то же время это не исключает возможности привлечения к субсидиарной ответственности учредителей общества, включая иностранных, по долгам предприятия, - пояснил управляющий.

С 10 января на фабрике начнется плановый запуск производства. Процесс займет около месяца. Линия стояла почти год.

Что касается шоколада под торговой маркой «Идеал», то в феврале он должен вновь появиться на полках магазинов.