Экономика
Шоколад «Идеал» все-таки вернется на прилавки
Кредиторы заключили мировое соглашение с СООО «Первая шоколадная компания».
Об этом БЕЛТА сообщил представитель антикризисного управляющего ООО «Далайна» Денис Плетенев.
– Мировое соглашение предполагает рассрочку погашения задолженности на длительный период. В то же время это не исключает возможности привлечения к субсидиарной ответственности учредителей общества, включая иностранных, по долгам предприятия, - пояснил управляющий.
С 10 января на фабрике начнется плановый запуск производства. Процесс займет около месяца. Линия стояла почти год.
Что касается шоколада под торговой маркой «Идеал», то в феврале он должен вновь появиться на полках магазинов.
Главное