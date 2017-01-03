Телеверсия концерта «Народны альбом. 20 гадоў» – уже в сети!

Запись шоу, в котором участвовали многие известные белорусские музыканты, транслировалась в новогоднюю ночь в эфире «Белсата».

Фото: Еврорадио

Сам концерт с аншлагом прошел в начале сентября в Белостоке. В ходе представления на сцене выступили Лявон Вольский, Змитер Войтюшкевич, Кася Камоцкая, Александр Помидоров и другие.

Возрожденный мюзикл, многие песни которого стали классикой белорусской рок-музыки, в стихотворной форме рассказывает национальную историю 30-х годов прошлого века на примере жизни небольшого городка в Западной Беларуси.

В сети также появился документальный фильм «Ненаўмысны шэдэўр», который рассказывает о создании этого особенного для многих белорусов проекта.