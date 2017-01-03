Байнет шокировало, как милиция со стрельбой и кровью наводила порядок в новогоднюю ночь.

Инцидент произошел утром 1 января в одной из минских многоэтажек, жильцы которой вызвали милицию, чтобы успокоить шумных соседей. В результате местного жителя доставили в больницу с двумя огнестрельными ранениями, а милиционер обратился за помощью с черепно-мозговой травмой.

Фото: Павел Добровольский, TUT.BY

«Никто не верит, что Андрей мог наброситься на милиционера»

Белорусы эмоционально отреагировали на произошедшее в комментариях.

«Применять табельное оружие в жилом доме – это где так учат?», – возмутились пользователи дискуссионной площадки talks.by.

«Представитель закона сразу убежал, герой не иначе. Поверят, как всегда, милиционеру, и наградят еще».

«Человек открыл милиции дверь и попытался завладеть табельным?! Я вас умоляю!».

«А милиционеров не обучили рукопашным способам защиты? Или у нас только и умеют, что стрелять?».

«С ужасом жду каждый Новый год именно из-за таких соседей: веселость их какая- то не просто безудержная, а дикая: орут, гопают, топают без устали, музыка гремит на весь дом до утра. Терплю лишь потому, что Новый год».

«То, что мы сегодня наблюдаем – это только начало. С новым годом народец!».

«А только недавно жаловались, что они белые и пушистые, и им премию не дают из-за одного пьяницы».