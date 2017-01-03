«Турецкие власти не заинтересованы в прекращении терактов в стране»

Директор российского Центра изучения современной Турции Ильшат Саетов дал комментарий «Новой газете», в котором высказал мнение, почему в этой стране участились теракты.

Похороны одной из жертв теракта 1 января 2017 года. Стамбул. Фото: Reuters

Опубликовано фото подозреваемого в совершении теракта в Стамбуле

— Во-первых, я не вижу заинтересованности турецких властей, чтобы прекратить эскалацию террористических атак в стране.

А во-вторых, на практике у них нет даже такой способности. Турецкие спецслужбы за последние годы явно потеряли квалификацию.

В турецкой действительности, на мой взгляд, рациональные доводы работают уже очень слабо. Косвенно вся нестабильность и неуверенность в безопасности играет на руку властям. В состоянии страха люди отдают голоса за правящую партию.

Нужно отмотать немного назад, чтобы это понять. Интенсивность терактов возросла в июне 2015 года, когда правящая партия получила всего лишь 40% голосов и не смогла сформировать однопартийное правительство. После этого началась эскалация конфликта с курдскими террористами. Появились игиловские, а периодически и псевдо-игиловские теракты. С июня по ноябрь погибло примерно 700 человек.

Параллельно с этим, с конца 2013-го, идет зачистка всех правоохранительных органов от нелояльных «элементов», их обычно причисляют к последователям Гюлена. Соответственно, боеспособность турецких полицейских сильно упала за эти годы. После переворота эта зачистка еще сильнее увеличилась. Если мы посмотрим на убийцу посла, это человек который был взят на работу во время зачисток. Многие большие дыры власти затыкают кем ни попадя.

Борьба с терроризмом в Турции уже приобретает опасный характер. Она меньше завязана на профилактику внутри, а больше ограничивается внешним периметром. Десятки тысяч полицейских выходят на улицы, но они упускают самую главную информацию — кто и откуда приезжает в страну. У них нет таких данных.

В марте будет референдум, касающийся усиления президентской власти. До попытки переворота переход к президентской республике поддерживали примерно 35% турок, при этом было много сомневающихся. Последний опрос перед Новым годом — 58% «против». Все-таки в Турции публику сложно раскачать, чтобы она согласилась с кардинальной переменой системы. Хотя де-факто там и сейчас президентская система.

Эрдогану снижать остроту проблемы не надо. Другое дело, что, например, ситуация с российским послом не обрадовала турецкие власти, потому что это уже имеет отношение к внешним «игрокам». С Россией только-только начали налаживать отношения...

А что касается таких терактов, которые не являются геополитическими, эскалации бесконечно быть не может. Но если референдум будет только в марте, я не исключаю, что еще может произойти несколько терактов.