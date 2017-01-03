Новое месторождение нефти открыли в Беларуси

В декабре на нефтяной карте нашей страны появилось новое месторождение. Правда, оно относится к категории труднодоступных запасов.

Как сообщает пресс-служба «Белоруснефти», месторождение открыто в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба.

Месторождение получило название Угольское.

– Во время разведочного бурения Угольской подсолевой структуры поисковая скважина № 1-Угольская с глубиной 5 218 м при освоении семилукского горизонта дала приток нефти с газом дебитом около 39,5 т в сутки, – говорится в сообщении.

Нефть Угольского месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Она находятся на большой глубине и в низкопроницаемом коллекторе. Положительным фактором для разработки станет аномально высокое пластовое давление.

Геологические запасы нового месторождения оцениваются в 1 млн 695 тыс. т нефти. Более точную оценку можно будет сделать после бурения разведочной скважины № 2 Угольская.

Ранее месторождение нефти обнаруживали в Припятском прогибе в середине 2015 года. В декабре 2016 года сообщалось, что в Беларуси 16 месторождений законсервированы из-за труднодоступности. Александр Лукашенко неоднократно требовал найти в стране новые месторождения нефти.