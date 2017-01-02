Роскошные формы пышки Хантер Макгрэди

Подборка фото пышки Хантер Макгрэди порадует тебя даже сильнее, чем новогоднее обращение президента России, обещает Maxim.

Хантер Макгрэди с детства мечтала стать моделью, как и ее мама, поэтому с 16 лет пробовала свои силы на этом поприще. И вот спустя несколько лет ее мечты сбылись, правда, Хантер стала моделью plus size. Такие роскошные формы, как у нее, было бы просто преступлением прятать от общественности!

В настоящее время Хантер живет в Майями и занимается любимым делом: снимается для модных журналов, рекламных кампания и собственного удовольствия.

Доказательства — в ее Инстаграме!