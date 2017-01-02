Минская фабрика выпустила конфеты с текстом о сексуальных школьницах

Фотографию упаковки конфет под названием «Заодно» обнародовал в своем микроблоге в Твиттере известный певец Вася Обломов.

На упаковке — изображение двух школьниц и текст: «Впереди идёт девушка, солнечная такая, сексуальная и смешная одновременно. Короткое школьное платьице, белый бант в волосах. Идёт босиком, а в руке, конечно, туфли на высоченных шпильках».

Конфеты выпускаются белорусской фабрикой «Коммунарка».