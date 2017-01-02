В аэропорту Минска задержали женщину, которая спрятала $ 100 тысяч в нижнем белье

Гражданка Туркменистана не задекларировала валюту и в результате лишилась вех денег.

Как сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минской транспортной прокуратуре, гражданка Туркменистана умышленно незаконно переместила через таможенную границу Евразийского экономического союза без таможенного декларирования наличные 98 500 долларов и 2 500 российских рублей.

Свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 («Контрабанда») Уголовного кодекса Республики Беларусь, женщина не признала полностью. Она рассказала, что вылетела из Ашхабада в Москву транзитным рейсом через Минск. В начальной точке путешествия передала большую часть суммы (частями по 5 000 — 10 000 долларов) пассажирам из Туркменистана. Оттуда, со слов обвиняемой, невозможно вывезти более 10 000 долларов, даже задекларировав. Уже во время полета переложила собранные назад средства в носовые платки и спрятала их в нижнем белье, чтобы не украли.

Маневры иностранной гражданки запечатлели камеры видеонаблюдения в аэропорту. Так, пассажирка сначала проследовала к «красному» коридору, но, не доходя, развернулась и зашла в «зеленый», стремясь без остановки быстро пройти мимо сотрудника в форме. Остановилась, лишь когда работник обратился к ней.

По мнению суда, попытка иностранки скрыть реальное количество имеющихся у нее денег еще на таможенной границе Туркменистана также указывало на умысел переместить незадекларированную наличность.

Гражданка Туркменистана была признана виновной в незаконном перемещении через границу Евразийского экономического союза наличности в крупном размере. На основании ч. 2 ст. 228 УК Республики Беларусь женщине назначено наказание – штраф в 300 базовых величин (6 300 белорусских рублей).

Наличные 88 500 долларов и 2 500 российских рублей изъяты в доход государства. А 10 000 долларов, разрешенные законодательством Таможенного союза к перемещению без декларирования в письменной форме, возвращены владелице.