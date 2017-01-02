Как отмечают Новый год в Китае

Для китайцев услышать 1 января «С Новым годом!» так же дико, как если бы вас зимой поздравили с 8 Марта. Китайский Новый год наступает позже западного и в отличие от банальной смены календаря несет гораздо больше смысла.

Китайский Новый год — это праздник весны. Он выпадает на один из дней между 21 января и 21 февраля. И вот что происходит в Китае за две недели до и две недели после праздника.

Во-первых, праздник весны принято отмечать дома всей семьей, то есть примерно половина Китая, работающая в больших городах, в это время возвращается домой.

Во-вторых, китайцам не положен отпуск. Нет такого пункта в китайском КЗОТе. То есть национальные выходные — единственная возможность путешествовать. Это значит, что в течение двух недель после праздника половина Китая усиленно осваивает туристические места Поднебесной.

В-третьих, в 2016 году население Китая составило (на секундочку!) 1,3 млрд человек. Теперь представьте, как 750 млн человек одновременно перемещаются с одного места на другое.

Традиции празднования китайского Нового года в провинциях и городах различаются:

В Уданских горах (провинция Хубэй) все дома тщательно убираются, а на двери вывешивается красное с золотым изображение иероглифа Фу 福 (счастье, благосостояние) прямым или перевернутым. Так же поступают по всему Китаю. Косяки дверей также украшаются красными надписями с пожеланиями удачи в новом году. Частенько они так и висят в течение всего года и меняются накануне нового праздника.

Здесь также распространен обычай вешать на кухне изображение «сладкого бога». Перед Новым годом хозяйки мажут его губы медом или сахарным сиропом, чтобы, когда этот бог отправиться на небеса докладывать о поведении своих подопечных, из его уст лились бы только сладкие речи.

Новогодняя трапеза — одна из самых обильных. В Удане накануне праздника готовится свиная колбаса, которая вывешивается на улице для просушки.

Лепка пельменей всем семейством — неотъемлемая традиция. Многие семьи лепят пельмени в форме древних денежных слитков, а в один из них кладут монетку. Год будет особенно удачным для того, кому достанется этот сюрприз.

Блюд на новогоднем столе может быть больше 20. Среди них обязательно должна быть рыба, курица, свинина, говядина, утка — часто все блюда одновременно. В бедных семьях на стол ставится всего лишь одно мясное блюдо, но никто к нему не прикасается — чтобы показать соседям, что они могут его себе позволить, а не чтобы действительно съесть.

Типичный подарок на Новый год — хунбао, красный конверт с деньгами, который в провинции Хубэй обычно дарят детям или старикам. Сумма зависит от благосостояния дарящего и статуса получающего. Чем старше человек, тем больше денег принято дарить.

В первый день нового года ходят друг к другу в гости. Китайцы дарят практичные подарки: сигареты, алкоголь, большие бутыли с растительным маслом или упаковки с порционными коробочками молока. Никакой романтики, зато масса пользы.

Новый год в Китае — красного цвета. Это связано с легендой о страшном монстре Нянь, выползающем в последний день старого года, который боится красного цвета. Также красный символизирует счастье и удачу. Ну и, в-третьих, согласно поверью, людей, чей год наступает в соответствии с китайским циклическим календарем (год Крысы, Кролика, Тигра, Быка и т. д.), ждет непростой год. Чтобы отпугнуть неприятности и притянуть удачу, им показано носить красное нижнее белье, которое в огромных количествах появляется в магазинах накануне Нового года.

Китайцы испытывают нежную любовь к фейерверкам, запуская их по любому поводу: свадьба, день рождения, похороны, переезд, новая должность. Но в Новый год вспышки и грохот от фейерверков раздаются в течение дня примерно каждые 10–20 секунд.

В общем, не пропустите повод еще раз собраться с друзьями 28 января: именно на эту дату в 2017 году выпадает первый день китайского Нового года. И не дарите ненужных плюшевых игрушек, а дарите еду — лучший подарок с точки зрения китайцев.

新年快乐！

С Новым годом!