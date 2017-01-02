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Общество
02.01.2017
Митрополит Павел высказался о задержанных в Беларуси авторах «Регнума»

«Они сеяли раздор, вражду и ненависть».

Митрополит Минский и Заславский Павел утверждает, что понятие «русский мир» не имеет никакого отношения к политике, а арестованные в Беларуси пророссийские колумнисты сеяли раздор, вражду и ненависть.

Об этом Митриполит заявил в интервью телерадиокомпании «Союз».

— Когда мы говорим о русском мире, то здесь нет никакой политики, — отметил митрополит Павел. — Когда мы говорим о русском мире, то речь идет о тех, кто жил в те далекие времена — о русах, которые вышли из днепровской купели. У которых одна вера, одна церковь, одна культура, один алфавит, один язык... У нас столько много общего, единого. У нас один Христос. И вдруг мы начинаем разделяться. В церкви нету такого разделения.

Он также негативно высказался о тех, кто говорит, что Беларуси нужна «своя самостоятельная, национальная церковь». По его мнению, под таким благовидным предлогом пытаются навязать «новую идею, которая не объединяет людей, а разъединяет».

— И вы посмотрите, что сегодня, к сожалению, творится в Беларуси: появились люди, и обратите внимание, что практически все они работают под псевдонимами: почему вы скрываете свое лицо, почему вы скрываете свое имя, если такие доброжелатели, которые печатают... Вроде бы, неплохо-неплохо, но в эту бочку меда ложку-две ложки дегтя обязательно добавят. И разделяют людей. Раздирают их! Этот — русский мир, этот — не русский мир, это — наше, это — не наше... И вы знаете, то, что в декабре у нас произошло — задержание трех корреспондентов. Но ведь сеяли раздор. Вражду и ненависть. Зачем? Сегодня, когда надо делать все возможное, чтобы объединять людей, даже если где-то заискрило во взаимоотношениях, надо сделать так, чтобы не было этой искры. Надо находить точки соприкосновения, совместного созидательного труда, а нас, наоборот, пытаются разделить, противопоставить друг другу. Это очень печально, — заявил митрополит.

 
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