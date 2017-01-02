Имущество ООО «Серж» выставлено на продажу

От автомобилей и складских помещений до вышивальных машин.

Имущество производителя белья ООО «Серж» выставлено на продажу. Информация об открытии конкурсного производства по делам о банкротстве размещена на сайте Верховного суда Беларуси.

Всего на продажу выставлено 80 лотов. В том числе легковой вагон Volkswagen Caravelle, 2012 г. вып., легковой седан Mersedes-Benz S 550, 2012 г. вып., административные, производственные, складские помещения, вышивальные машины, кондиционеры и технологическое оборудование. Сумма шага торгов по каждому лоту составляет 5% от начальной цены предмета торгов. Победителем является лицо, предложившее наибольшую цену.

Заявки и документы на участие в торгах принимаются посредством направления заказной корреспонденции до 26 января.

Торги в форме открытого аукциона пройдут 30 января 2017 года в Минске.

Напомним, в марте 2016 года экономический суд Минска принял к рассмотрению заявление компании «Серж» о признании ее экономически несостоятельной.