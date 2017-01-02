Взрыв в Багдаде: погибли 35 человек

В результате взрыва смертника на заминированном автомобиле в столице Ирака Багдаде погибли, по предварительным данным, 35 человек, 61 человек получил ранения.

Среди погибших — трое полицейских.

Как сообщили представители местной полиции, взрыв произошел на оживленной площади в населенном преимущественно мусульманами-шиитами районе Садр-сити.

Пока никто не взял на себя ответственность за этот взрыв, но обычно подобные нападения на шиитов осуществляют боевики экстремистской группировки «Исламское государство». К примеру, ИГ взяла на себя ответственность за два взрыва в минувшую субботу, в результате чего погибли 28 человек.