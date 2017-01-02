Апостольский нунций рассказал, что нужно, чтобы визит Папы в Беларусь состоялся

Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Габор Пинтер в эксклюзивном интервью БелаПАН рассказал, что нужно для того, чтобы визит понтифика в Беларусь состоялся. По его словам, Ватикан должен убедиться, что приезд Папы Римского будет всеми одинаково положительно воспринят.

— Визит папы — явление, которое должно приумножать любовь, гармонию, мир, все самое положительное, что может прочувствовать абсолютно каждый человек в этой стране — не только католики, но и все другие христиане, мусульмане, атеисты и так далее, — подчеркнул дипломат. — Это должно быть явлением, укрепляющим человеческое братство, но не должно быть чем-то, что может разделить людей, из-за чего могут возникнуть конфликты и распри.

Он отметил, что между людьми разной веры в Беларуси исторически царил мир и гармония.

— Но папа, если он посетит Беларусь, приедет не просто как частное лицо или епископ Рима. Он является главой государства, субъектом международного права, поэтому его визит в какую бы то ни было страну мира имеет международный контекст, — добавил дипломат.

Лишь после того, как будет улажен этот вопрос, можно будет переходить к техническим деталям организации визита, сказал глава дипмиссии Святого престола.

— Как я уже заявлял, для меня этот визит является приоритетной задачей, — подчеркнул Габор Пинтер. — Я знаю, насколько важно это событие для страны, католического костела, белорусов в целом и даже для всего Восточноевропейского региона. Для меня приоритетно сделать все, что в моих силах, чтобы этот визит состоялся. Мы работаем над этим вопросом вместе с белорусским правительством и ведомствами Ватикана.