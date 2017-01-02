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02.01.2017
Марина Светлова
Родить для Лукашенко. История в трех эпизодах

Лукашенко призвал женщин рожать и верить в помощь государства. А пока белорусы не побежали размножаться во благо государства, мы решили собрать несколько эпизодов о том, как в нас целый год стимулировали желание продолжить свой род.

— Обращаюсь к нашим дорогим женщинам — рожайте и знайте: как бы ни было сложно, мы сохраним поддержку семей, воспитывающих детей, — торжественно заявил Александр Лукашенко во время своего новогоднего обращения.

Рожать и верить — это, конечно, замечательно, вот только действительно ли могут белорусы рассчитывать на поддержку государства?

Эпизод первый. «Пусть папа покрутится»

Этот удивительный метод стимуляции наши чиновники придумали еще в 2015 году. Авторство его принадлежит уже бывшему министру труда и соцзащиты Марианне Щеткиной.

— Если люди принимают решение о том, что у них будет двое-трое детей или больше, они понимают также, что им нужно, что называется, «крутиться». Для того, чтобы заработать, сегодня есть возможности. Мы посмотрели, что почти 93% белорусов работают только на одной работе, а это и мужчины. Но если мама занимается дома детьми, так пусть папа «покрутится».

И надо сказать, весь предыдущий год власти активно работали над этим вопросом. Падающие зарплаты, растущая безработица...  Чтобы хоть как-то прокормить семью, «крутиться» приходилось  по полной программе.

Эпизод второй. «Пособие? Хорошо делить, когда есть что»

Оценить всю заботу государства о детях, белорусы очередной раз смогли, когда Палата представителей обсуждала новый принцип пересчета пособий. Суть инициативы Минтруда заключалась в том, чтобы пересчитывать пособия по уходу за ребенком до трех лет не каждый квартал, а всего раз в год.

Даже сами депутаты неожиданно посчитали подобную экономию бюджетных средств «не совсем этичным». Но документ все-таки приняли с последующими доработками.

Однако диалог между народными избранниками до сих пор остался в памяти.

— Все будет повышаться, а наши мамы, которые смотрят детей до трех лет, по каким ценам должны будут продукты покупать? — задала вопрос депутат Людмила Нижевич.

— Уважаемая Людмила Ивановна! Никто не рассматривал это как экономию средств, — заверил Александр Румак, но потом уточнил. — Мы рассчитывали бюджет Фонда соцзащиты населения на этот год, но прогнозы не оправдались. Экономика не сработала, не получились доходы Фонда.

— Мы должны создавать условия как для работающей женщины, так и для неработающей. Сегодня на три миллиона рублей пособия (старыми) обеспечить уход, кормление и лечение и ребенка, и самой мамы при наших ценах и их росте — это извините меня… — продолжала депутат.

— Почему вы забываете о том, что в семье есть папа? — высказал аргумент в защиту замминистра труда.

— Не всегда папа есть, — парировала Людмила Нижевич.

— Да, к сожалению, не во всех семьях есть папа, — согласился замминистра. — Но когда родители рожают детей, они не должны рассчитывать только на поддержку государства.

Спор прекратил спикер парламента Владимир Андрейченко.

— Хорошо. Хорошо делить, когда есть что, — задумчиво сказал он.

Эпизод третий. Забудьте про пенсии

Об еще одном замечательном способе государства «стимулировать» рождаемость белорусы узнали как раз накануне нового года. Минтруда подтвердило, что обязательный трудовой стаж будет увеличен до 20 лет, а отпуск по уходу за ребенком исключен из списка обязательного стажа.

В общем, государство решило серьезно сэкономить на пенсиях многодетных матерей. Да все другие, думается, тоже смогли по достоинству оценить всю заботу о матерях и детях.

Это, пожалуй, все, что надо помнить, слушая призывы Лукашенко.

 
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