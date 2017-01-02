Стало известно имя нового посла Израиля в Беларуси

Официально объявлено о назначении послом Государства Израиль в Беларуси Алона Шохама.

Как сообщает Радыё Свабода, дипломат является выходцем из Латвии, владеет русским языком.

Ранее Шохам работал руководителем консульского департамента МИД Израиля. Весной 2016 года в течение месяца Шохам был в Беларуси и занимал должность временного поверенного в делах Израиля.

В августе 2015 года было объявлено о решении правительства Израиля закрыть посольство Израиля в Беларуси. В марте прошлого года было принято решение сохранить представительства Израиля в Минске, но было неизвестно, в каком именно формате и составе оно будет работать.

Предыдущий посол Израиля Иосиф Шагал завершил дипломатическую миссию в Беларуси в конце лета 2015 года.