«Где можно выложить SOS на этом островке стабильности?»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В аэропорту Минска задержали женщину, которая спрятала $ 100 тысяч в нижнем белье
Митрополит Павел высказался о задержанных в Беларуси авторах «Регнума»
Имущество ООО «Серж» выставлено на продажу
Взрыв в Багдаде: погибли 35 человек
Апостольский нунций рассказал, что нужно, чтобы визит Папы в Беларусь состоялся
В Дании арестована дочь подруги президента Южной Кореи
Стало известно имя нового посла Израиля в Беларуси
Подаренный костюм и отдых сына стал поводом для допроса премьер-министра Израиля
В связи с терактом в Стамбуле разыскивают жителя Узбекистана или Кыргызстана
Минчанка упала на рельсы метро
В новогоднюю ночь во Франции сожжено 650 автомобилей, 454 человека задержаны
Милиционер в новогоднюю ночь стрелял в работника «Керамина»
Синоптики: на Рождество ожидаются 20-градусные морозы
Белоруске поставили на границе штамп с датой «32 декабря»
Фотофакт из Минска: вот так поздравили…
Как поправить здоровье после новогоднего кутежа
На борце Ту-154, які разьбіўся, была беларуска
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Путин двусмысленно поздравил Лукашенко с Новым годом
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Фотофакт из Минска: вот так поздравили…
Вжух — и колхозы элегантным движением руки превращаются в…
«У меня нет ни одного ответа. Есть вопрос: почему результат падения в воду Ту-154 так не похож на все подобные аварии?»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Лукашенко таких любит»
Что не смогли сделать без Лукашенко на саммитах в Санкт-Петербурге
«Будет молчать и отсидит за всех высокопоставленных пузатых дядек»
«Младших Кимов в Северной Корее так и продвигали»
Почему в Беларуси так сложно отличить айфоны и плафоны
В Беларуси покажут фильм, в котором серийный убийца и насильник «очищен от негатива»
Кем были люди, отравившиеся «Боярышником»
Три причины, почему не верится в безопасность Белорусской АЭС
Вадим Прокопьев: «Сплотившись, даже в условиях нашего режима, мы можем что-то изменить»
В какой валюте хранить деньги, куда вложить и чего опасаться?
Как Виктор Кислый перестал быть белорусом
Опять окамволились
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Эротический календарь Liqui Moly на 2017 год
Лучшие фотографии 2016 года
Социальное государство в двух фотографиях
Как выглядит любовница за полмиллиарда долларов
Апакаліпсіс у сядзібе Чапскіх
Полуголые бестии бразильского карнавала
«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой
Общество
02.01.2017
Марина Светлова
«Где можно выложить SOS на этом островке стабильности?»

Лукашенко обнаружил на месте Беларуси «островок стабильности и спокойствия». Пользователи Сети увидели там острова с другими названиями.

— Сохранить Беларусь островком стабильности и спокойствия было непросто. Но мы это сделали, обеспечив мир и безопасность граждан, — заявил Александр Лукашенко во время своего новогоднего поздравления белорусам.

Уже не первый раз наша страна удостаивается от главы государства звание «островка стабильности». Впрочем, были другие образные метафоры для Беларуси от Лукашенко — «клочок земли, «перекресток всех дорог» и даже «тихая синеокая обитель».

— Сегодня земной шар раскалывается от кровавых конфликтов. В междоусобную бойню втянули даже наших соседей, братьев-украинцев. Они десятками тысяч бегут от войны, в том числе и к нам. На этом фоне белорусские граждане особенно ясно ощутили теплоту родного дома. Той тихой синеокой обители, где не рвутся снаряды, не рыдают матери, не гибнут беспомощные дети и старики, — отмечал Лукашенко 2 октября, выступая в Минске на торжественном мероприятии «Молитва за Беларусь».

Однако «островок стабильности» давно и надолго прижился в лексиконе главы по отношению к Беларуси. Вот только пользователи Сети с им оказались не согласны. «Это не островок стабильности, а какой-то один большой остров невезения!», — пишут пользователи Сети.

Вот какие острова увидели здесь комментаторы дискуссионной площадки talks.by:

«Островок нищеты и безнадеги...».

«Я думал, нам пистон, а у нас островок стабильности, оказывается!».

«Где выложить можно SOS на этом острове?».

«Островок не ЗАстабильности».

«На нашем островке стабильно хреново. И это главное «достижение» Лукашенко».

«Островок стабильности с зарплатой по стране в 200 у.е.! Наверное, пузырьки шампанского в голову дали!»

«Создал этот островок, и мы на нем уверено тонем».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.8 (оценок:23)
Главное
«Где можно выложить SOS на этом островке стабильности?»
Родить для Лукашенко. История в трех эпизодах
25 лет Независимости: важнейшие события, изменившие Беларусь
Символ коррупции и безалаберности. На что в России потратили миллиард долларов
13 эффектных пейзажей, которые преобразила зима
«Салідарнасць». Лучшее за 2016 год
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY