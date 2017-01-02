«Где можно выложить SOS на этом островке стабильности?»

Лукашенко обнаружил на месте Беларуси «островок стабильности и спокойствия». Пользователи Сети увидели там острова с другими названиями.

— Сохранить Беларусь островком стабильности и спокойствия было непросто. Но мы это сделали, обеспечив мир и безопасность граждан, — заявил Александр Лукашенко во время своего новогоднего поздравления белорусам.

Уже не первый раз наша страна удостаивается от главы государства звание «островка стабильности». Впрочем, были другие образные метафоры для Беларуси от Лукашенко — «клочок земли, «перекресток всех дорог» и даже «тихая синеокая обитель».

— Сегодня земной шар раскалывается от кровавых конфликтов. В междоусобную бойню втянули даже наших соседей, братьев-украинцев. Они десятками тысяч бегут от войны, в том числе и к нам. На этом фоне белорусские граждане особенно ясно ощутили теплоту родного дома. Той тихой синеокой обители, где не рвутся снаряды, не рыдают матери, не гибнут беспомощные дети и старики, — отмечал Лукашенко 2 октября, выступая в Минске на торжественном мероприятии «Молитва за Беларусь».

Однако «островок стабильности» давно и надолго прижился в лексиконе главы по отношению к Беларуси. Вот только пользователи Сети с им оказались не согласны. «Это не островок стабильности, а какой-то один большой остров невезения!», — пишут пользователи Сети.

Вот какие острова увидели здесь комментаторы дискуссионной площадки talks.by:

«Островок нищеты и безнадеги...».

«Я думал, нам пистон, а у нас островок стабильности, оказывается!».

«Где выложить можно SOS на этом острове?».

«Островок не ЗАстабильности».

«На нашем островке стабильно хреново. И это главное «достижение» Лукашенко».

«Островок стабильности с зарплатой по стране в 200 у.е.! Наверное, пузырьки шампанского в голову дали!»

«Создал этот островок, и мы на нем уверено тонем».