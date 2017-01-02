После запуска АЭС электричество в Беларуси подорожает в 3 раза?

Почему проект Белорусской атомной электростанции экономически нецелесообразен и его выгоднее остановить?

Даже если не говорить об экологической опасности (особенно после повторного инцидента с перевозкой реактора) строительства АЭС на территории Беларуси, а коснуться лишь финансовой стороны, то вопросов к инициаторам стройки, меньше не становится.

Сколько белорусы заплатят за «самую лучшую станцию»?

На строительство АЭС российская сторона дает Беларуси в долг 10 миллиардов долларов. Независимо от того, будет ли проект удачным, удастся ли его сдать в срок или придется прервать, возвращать кредит все равно придется. Выплачивать кредит Беларусь начнет через 6 месяцев после ввода в эксплуатацию станции и будет платить 30 равных сумм каждые полгода. Только этого кредита приходится по одной тысячи долларов на каждого белоруса, без учета процентов, которые Беларусь уже платит.

Как сообщал заместитель гендиректора компании Белорусская АЭС Андрей Баркун, стоимость строительства самой АЭС не должна превысить 11 миллиардов долларов.

Но расходы на станцию не ограничиваются этой суммой. В нее не включены расходы на создание дополнительных обслуживающих станцию объектов, строительство новых энергоисточников, необходимых для обеспечения 1200 МВт резервных мощностей, а также расходы на строительство линий электропередачи для соединения АЭС с энергосистемой страны, которые по разным оценкам составят от 340 миллионов до 500 миллионов долларов.

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