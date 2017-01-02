Это у вас там кризис и выбор, что купить на новогодний стол. А в Куршевеле до сих пор каждый второй говорит по-русски.

Кстати, когда я говорю «русские», я имею в виду и украинцев, и казахов, в общем, всех наших. Французы все равно не различают, кто откуда приехал. Так вот, наших очень легко узнать, еще до того, как они заговорили на родном языке. Если вы видите женщину в шубе — это 100% русская (украинка, белоруска и т.д.). Еще хороший индикатор — собачка. По-моему, только наши едут на горнолыжный курорт с собачкой и в шубе. С мужчинами сложнее, но и их зачастую легко вычислить...

Итак, как гуляют в Куршевеле? Люди с деньгами сидят либо в дорогих ресторанах, отдавая за ужин тысячу долларов, либо по своим шале с приглашенными поварами. А вот простой народ гуляет на площади у подъемников. Здесь всю ночь играет музыка и тысячи людей отрываются прямо на улице. Кстати, на улице гуляет в основном молодежь, которая приезжает на автобусах в Куршевель потанцевать! Ведь все уличное веселье бесплатно. Даже глинтвейн и грог наливают на халяву. Вот так;)

Куршевель

Все шале, рестораны, магазины и отели украшены.

Народ запускает фейерверки.

Итак... что там с нашими? Кто-то на дипномерах приехал. Наверное, французские дипломаты? Нет, судя по коду, это какая-то Евразийская экономическая комиссия... В общем, какие-то жулики, но русские;)

Наши женщины всегда в шубах... И постоянно фотографируются.

Кстати, тут все патриоты... Вон, даже шампанское из Крыма поставляют в французские Альпы.

Собачка! Угадайте, откуда эта милая женщина;)

Матрешка)

А вот наша куршевельская елка.

Праздник к нам приходит.

Здесь варят бесплатны грог для народа!

Простого народа

Салют! Сначала идет центральный салют, а потом долго стреляют из шале олигархов и чиновников.

Отели местные все выкуплены за полгода до Нового года.

Иностранцев тоже легко отличить! Они, в отличие от наших, не вы..., а просто веселятся) Одеваются в дурацкие костюмы, отрываются и вообще очень простые ребята, без пафоса и понтов.

Наши же больше заняты тем, чтобы запилить как можно больше селфи.

Куршевелю, кстати, уже 70) Старенький)

С Новым годом!