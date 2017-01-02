Милиционер в новогоднюю ночь стрелял в работника «Керамина»

По утверждению свидетелей, хозяина квартиры в буквальном смысле хладнокровно расстреляли: один выстрел сотрудник милиции якобы сделал в спину, а другой — по ногам. 28-летний мужчина находится в реанимации.

Официально: «Нанёс серию ударов в область головы и попытался завладеть табельным оружием милиционера»

Рано утром 1 января в квартире по проспекту Любимова в Минске произошел конфликт между 28-летним мужчиной и сотрудником милиции. Версии правоохранителей и родственников минчанина расходятся.

Как сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома, утром 1 января в милицию поступил сигнал о шуме в квартире. По данному адресу был направлен сотрудник городского отдела милиции №2 сержант милиции С. (фамилия милиционера не называется).

«Прибыв по указанному адресу, сержант С. услышал громкий шум. На звонок дверь открыл гражданин Г. Сотрудник милиции представился, объяснил причину визита, попросил перестать мешать соседям. В ответ гражданин Г., находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, внезапно нанёс удар сотруднику милиции в область груди, после чего ещё серию ударов в область головы, а затем попытался завладеть табельным оружием милиционера», — говорится в сообщении.

В итоге сержант милиции в борьбе произвёл предупредительный выстрел в сторону, а затем два выстрела из пистолета, стараясь причинить нападающему наименьший урон. После этого правонарушитель был задержан и доставлен в учреждение здравоохранения на излечение. Сотрудник милиции был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и другими повреждениями.

По факту сопротивления сотруднику органов внутренних дел возбуждено уголовное дело (ст. 363 УК).

Свидетели: «Его в буквальном смысле хладнокровно расстреляли»

Между тем, мать раненого 28-летнего Андрея не верит, что сын спровоцировал инцидент. По словам Галины, ее сын один пошел открывать дверь, а за ней было несколько сотрудников милиции, «два точно», сообщила она БелаПАН.

«Это могут подтвердить свидетели», — заявила Галина.

По ее словам, на место происшествия приезжали сотрудники милиции, Следственного комитета, извлекли две пули, одну — из линолеума в тамбуре подъезда.

У Андрея задета часть легкого, рассказала его мать. Он сейчас находится в 432-м главном военном клиническом госпитале Вооруженных сил под охраной в стабильно тяжелом состоянии. В сознании, но не разговаривает. Мать к сыну не пускают.

Новые подробности перестрелки в новогоднюю ночь в столице сообщает «Ежедневник».

Как рассказала изданию читательница, происшествие случилось уже под утро 1 января. В милицию поступил звонок о том, что соседи в доме по проспекту газеты «Звязда» слишком шумят и не дают спать. Милиция по указанному адресу прибыла оперативно, так как опорный пункт находился в соседнем доме.

По словам читательницы, на вызов прибыли несколько стражей правопорядка, к которым на площадку и вышел хозяин квартиры, на шум в которой жаловались соседи. Само собой, 28-летний работник ОАО «Керамин» был подвыпивший. Что случилось дальше, никто не видел, так как гости оставались внутри квартиры. Но неожиданно они услышали выстрелы и выбежали на площадку.

По утверждению свидетелей, хозяина квартиры в буквальном смысле хладнокровно расстреляли: один выстрел сотрудник милиции якобы сделал в спину, а другой — по ногам.

— Как только он открыл дверь, я услышала хлопки и крики. Первой в тамбур выбежала моя сестра и милиционер сразу же наставил пистолет на нее. Я увидела лежащего на полу мужа. Он был весь в крови. Тот дважды выстрелил в него, — рассказала TUT.BY Анастасия Т., жена Андрея.

Девушка уточнила, что они с компанией отмечали Новый год в своей квартире. Когда на шум пожаловались соседи, они стали вести себя тише. Примерно в 6.40 кто-то вызвал милицию.

— Я не успела поговорить со стрелявшим милиционером, потому что он почти сразу убежал. Когда я пыталась остановить кровь, рядом со мной стояло двое других милиционеров, я не знаю были они сразу или подошли позже, — добавила она.

Родители и друзья пострадавшего сейчас пребывают в шоке. Они просто не понимают, что произошло, и как в центре Минска, в Новогоднюю ночь сотрудники милиции вот так вот хладнокровно могли застрелить человека. По словам свидетелей, работник «Керамина» был вполне спокойным человеком, не обладал никакими навыками рукопашного боя и не имел при себе никакого оружия. Иными словами, даже если допустить, что он начал оказывать милиции сопротивление, нескольо стражей правопорядка совершенно спокойно могли скрутить одного пьяного дебошира без применения огнестрельного оружия.

В настоящее время к разбирательству произошедшего подключился Следственный комитет. Сам 28-летний житель Минска находится в реанимации в тяжелом состоянии.