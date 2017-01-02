Коктейль
13 эффектных пейзажей, которые преобразила зима
Есть места, поразительно красивые и летом, и зимой. При этом в разные поры года выглядят они совершенно по-разному. Вот несколько примеров.
Маяк святого Иосифа, США
Виадук Ландвассер, Швейцария
Храм Натадера, Япония
Вильнюс, Литва
Озеро Ванака, Новая Зеландия
Центральный парк Нью-Йорка, США
Хамнёй, Норвегия
Сиракава-Го, Япония
Озеро Блед, Словения
Йосемитский национальный парк, США
Руины замка в Новогрудке, Беларусь
Церковь Преображения Господня (бывший кальвинский сбор), Заславль, Беларусь
Отстроенная ратуша в Минске, Беларусь
Красота заброшенных замков и дворцов
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