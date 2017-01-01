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01.01.2017
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Символ коррупции и безалаберности. На что в России потратили миллиард долларов

Накануне Нового года должна была завершиться нелепая история строительства стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге. Куда там…

Фото РИА «Новости»

В это трудно поверить, но спортивный объект строят уже 10 лет. В 2007 году губернатор Валентина Матвиенко сообщила, что футбольный клуб «Зенит» сыграет свой первый матч на стадионе в 2009-м. Строительство должны было обойтись в 250 млн долларов.

Но сроки сдачи объекта, прозванного «Распил-Ареной», переносили едва ли не ежегодно, а количество денег направленных на строительство росло и росло.

Чиновники клятвенно обещали завершить строительное безумие в 2016 году.

В декабре вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что открытие стадиона запланировано на 26 число. Но этого не произошло – в Ростехнадзоре не подписали заключение о соответствии.

Наконец 29 декабря губернатор Георгий Полтавченко заявил журналистам: «Всем очевидно, стадион построен, завершено строительство, вот соответствующий документ — разрешение на ввод объекта в эксплуатацию».

А что на самом деле? Вице-губернатор Игорь Албин сообщил, что все работы на стадионе должны завершиться к 1 мая 2017 года. А на его достройку выделили 950 млн российских рублей.

О том, что до окончания отделочных работ далеко, сообщают различные СМИ. Впечатляют и фотографии с объекта.

Весной 2016 года председатель комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года Вадим Тюльпанов сообщил, что цена стадиона на Крестовском острове на тот момент превысила миллиард долларов. Подсчеты стоимости безумной стройки, ставшей символом коррупции и безалаберности, разнятся в зависимости от курса российского рубля к доллару в прошлые годы.

А вот что пишут болельщики в комментариях на sports.ru.

«Я хоть и из Петербурга и болею за Зенит, но не понимаю, почему данный стадион был таким дорогим и строили его нереально долго. С виду обычный стадик».

«Развод века господа)) такое убожество за 1,5 миллиарда евро это нечто. Фонариками обвешали, чтоб светился для корявого понта, а-ля подсветка у дагестанцев на приорах. Не говоря уже о том, что внутри ещё работы пруд пруди. Табло как будто вернулись в 2002 год, плесень, грибок».

 
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