«Удивительно, какой у нас народ!». 10 цитат Богданкевича, которому исполнилось 80 лет

Станислав Богданкевич 1 января отмечает 80-летие. Избранное из его интервью «Радыё Свабода».

«Чувствую груз лет. Даже такое: раньше на различных круглых столах, на конференциях у меня была очень быстрая реакция на какие-то вещи, мог быстро и метко ответить на вопросы, а сейчас уже не то. Что касается продолжительности жизни, то действительно есть ощущение, что все промелькнуло как мгновение. Но моя жизнь сложилась в основном нормально, единственное, что вот первая жена болела и умерла от рака. Тогда был очень тяжелый период, а так я бы сказал, что у меня счастливая жизнь. Как по линии работы, так и по линии друзей».

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«Потом мне удалось все восстановить, начать как бы сначала. Мой младший сын, от новой жены Ольги, появился на свет, когда мне было уже 59 лет. Жена моложе меня на 17 лет, но у нас нет такой большой разницы в менталитете. Первая моя жена, Татьяна, была мне очень близка по духу, и вторая тоже. Мои жены чем-то очень похожи, мне с ними повезло. Ольга преподавала в «нархозе», где я был заведующим кафедрой, но сейчас тоже уже на пенсии».

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«Насчет времени, которое я отдавал на то, сколько белорусский экономика продержится, я действительно ошибся. Думал, что мы загнемся в экономике раньше. Но эта ошибка была связана с тем, что Беларусь фактически стала российским регионом, она фактически ежегодно получала дотаций порядка до 10 миллиардов долларов».

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«У нас есть проблема с этим «Банком развития», которым руководит Сергей Румас. Ведь он как бы выведены из банковской системы, из-под контроля Нацбанка, а там дают некоторым государственным компаниям кредиты по ставкам ниже уровеня инфляции, эти кредиты обесцениваются. Это очень плохая политика».

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«Недавно узнал, что Жлобинский металлургический комбинат должен погасить кредит почти в миллиард долларов, а это больше за цену этого завода. Но возникает интерес: откуда взялся этот кредит, в том числе что это за аудиты, что за контроль, когда такие вещи происходят».

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«Какой народ, такая и оппозиция. Какой народ, такая и власть. Вот на последних выборах надумали помочь Анатолию Лебедько собрать подписи, жена взялась обойти наш подъезд. Все знают меня, все кланяются, с женой тоже все здороваются. Ну все демократы. А как поставить подписи - какой страх у людей, просто подписать бумагу боятся. Это удивительно, какой у нас народ!».

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«Слова Лукашенко – мол, «крадите», но обеспечить ему 500 долларов средней зарплаты – ну как такое может говорить глава государства?!».

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«Наш путь – быть такой Швецией. У нас население примерно одинаково – около 10 миллионов. Нет, можно попробовать быть и Швейцарией, но это сложнее».

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«Вот еще одно появилось хобби – отвечать на вопросы журналистов. Они меня любят, не дают отдохнуть. Уже ничего и не пишу, а только отвечаю на вопросы. Некоторые мне звонят и говорят: а вот в вашей статье ... Да не статья это, а мой ответ на вопросы по телефону – поправляю».

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«Павел единственный из моих сыновей, который точно идет по моим следам. Окончил специальность «финансы и кредит», работает в банке. Недавно взяли его в «Белгазпромбанк», был там на практике, и его там оставили. Причем я очень доволен, что это без моего участия удалось. Мог бы и сам его куда устроить, с этим не проблема, но получилось, что он сам. Там большой отдел, его взяли. Правда, на место, которое освободила женщина, т.к. ушла в декрет. Но женщин там много. Говорю ему, старайся, чтобы еще уходили в декрет... С этим, говорит, все хорошо».