За что мы ненавидим и любим 2016 год

Скажем прямо, 2016 год был ужасным. Умирали великие люди, террористы атаковали Европу и США, гражданская война в Сирии так и не закончилась.

Meduza составила честный список того, за что мы ненавидим уходящий год.

За то, что ушли великие

Умер Дэвид Боуи

Умер Алан Рикман

Умер Умберто Эко

Умер создатель электронной почты Рэй Томлинсон

Умер продюсер The Beatles Джордж Мартин

Умер Принс

Умер Мохаммед Али

Умер Виктор Корчной

Умер Фазиль Искандер

Умер Эрнст Неизвестный

Умер исполнитель роли R2-D2 Кенни Бейкер

Умер астроном Клим Чурюмов

Умер Леонард Коэн

Умер Джордж Майкл

Умерла Кэрри Фишер, принцесса Лея из «Звездных войн»

Белорусы, которых мы потеряли в 2016 году

За то, что во всем мире опять были теракты

22 марта 2016 года террористы атаковали Брюссель: сначала двое смертников подорвались в аэропорту, спустя час террорист взорвался в поезде на центральной станции метро. Погибли 38 человек, ранения получили более 340 человек. В июне теракт произошел в стамбульском аэропорту; в результате стрельбы и взрывов погибли 45 человек; порядка 240 человек были ранены.

В том же месяце исламист пришел в гей-клуб в Орландо и застрелил 50 человек. 14 июля, в День взятия Бастилии, террорист на грузовике въехал на заполненную людьми набережную в Ницце и задавил 86 человек. В декабре похожий теракт случился в Берлине: там под колесами грузовика, въехавшего на рождественскую ярмарку, погибли 12 человек.

Грузовик, протаранивший толпу на набережной в Ницце. Погибли 86 человек. 14 июля 2016-го. Фото: Sasha Goldsmith / AP / Scanpix / LETA

Все эти теракты связаны с «Исламским государством», но мирных и беззащитных жителей атаковало не только ИГ. Даже в неполном списке терактов по миру — несколько десятков нападений, при которых погибли не менее 1 357 человек, а ранены не менее трех тысяч.

Сколько людей погибли от ИГ в Сирии, неизвестно. Судя по данным некоммерческих организаций, которые мониторят ситуацию, это как минимум сотни человек (но данные, во-первых, неточные, во-вторых, в случае с сирийским конфликтом нет непредвзятых источников).

За то, что сирийская война не закончилась, а боевики разрушили Пальмиру

Война всех со всеми на Ближнем Востоке — вместе с сопутствующими взаимными обвинениями в преступлениях — продолжается. Вмешательство международной коалиции и России к завершению конфликта в Сирии не привело; сколько он еще будет продолжаться, неизвестно. Число жертв войны постоянно растет (среди российских военнослужащих тоже, причем их гибель часто пытаются скрыть), и нет причин думать, что в ближайшее время обстановка изменится.

Безусловный плюс международного вмешательства в Сирию в том, что «Исламское государство» теряет территории. В конце марта сирийские войска при поддержке России и ливанской «Хизбаллы» отбили у ИГ Пальмиру, где террористы провели девять месяцев. После освобождения древнего города мир узнал, что многие важные памятники архитектуры, простоявшие века, разрушены. Террористы взорвали не только храм Баал-Шамин, один из самых значимых памятников поздней античности, но и уничтожили храм Бэла, а также знаменитую триумфальную арку. В декабре боевики «Исламского государства», несмотря на российские авиаудары, опять вошли в Пальмиру.

За то, что мировая политика стала опасно непредсказуемой, а к власти приходят популисты

Когда в середине 2015 года Хиллари Клинтон объявила о выдвижении в президенты, почти все были уверены, что дело сделано — она станет первой в истории США женщиной, занявшей главный пост в стране. Когда в президенты выдвинулся эксцентричный бизнесмен Дональд Трамп, напротив, никто не мог поверить, что он пройдет даже процедуру праймериз Республиканской партии. Тем не менее именно Дональд Трамп в ноябре выиграл выборы президента США, хотя участники штаба Хиллари Клинтон до последнего рассчитывали, что обойдется.

Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку после «Брекзита». Лондон, 13 июля 2016-го. Фото: Stefan Wermuth / Reuters / Scanpix / LETA

Аналогичным образом мало кто предполагал, что граждане Великобритании всерьез проголосуют за выход из Европейского союза. Однако на референдуме в июне больше половины жителей выступили за «Брекзит», спровоцировав полноценный политический кризис как в самой Великобритании, так и в ЕС. Заодно результаты плебисцита показали, как евроскептики набирают силу внутри самого Евросоюза.

В Германии новая (консервативная и евроскептическая) партия «Альтернатива для Германии» обошла на местных выборах Христианско-демократический союз Ангелы Меркель и становится все более влиятельной политической силой. В Австрии на президентских выборах едва не победил кандидат от ультраправой партии Норберт Хофер.

В Италии Джузеппе Грилло — бывшему комику, политику, выступающему за выход из ЕС — удалось остановить конституционную реформу. Во Франции, судя по опросам, во второй тур выборов президента в 2017 году почти наверняка выйдет лидер ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Что хорошего случилось в 2016 году

Но ведь было в минувшем году и что-то хорошее, правда? «Медуза» с трудом, но кое-что нашла.

10 героев, которые вдохновляли белорусов в 2016-м