Как поправить здоровье после новогоднего кутежа

Об этом intex-press рассказала Марина Шилькова, заведующий поликлиникой УЗ «Барановичский межрайонный наркологический диспансер».

– Если вы накануне «перебрали», лучше пить негазированную минеральную воду и теплый сладкий чай. А вот рассолы и морсы в данном случае могут раздражать слизистые пищеварительного тракта и усиливать тошноту и рвоту.

Для хорошего самочувствия человеку необходимо в день выпивать около двух литров жидкости. Пить жидкость нужно в течение дня небольшими порциями, но не «заставлять» себя выпить весь объем.

Сразу после праздников не надо снова нагружать желудок острой и «тяжелой» пищей (соусами, грибами, копченостями). Не стоит лихорадочно доедать все, что осталось от вчерашнего застолья, боясь, что оно испортится. При такой «экономии» можно нанести непоправимый вред здоровью. Еще еда не должна быть горячей, очень холодной либо слишком обильной.

Полезнее будет съесть «легкие» блюда: обволакивающие кашки и супы, йогурт, кефир.

При тяжести в животе, тошноте, вздутии помогут средства, поглощающие токсины (активированный уголь, смекта).

Если утро после праздника выдалось «трудным», не надо подвергать себя тяжелым физическим нагрузкам.

Не стоит садиться за руль, даже если чувствуете себя абсолютно трезвым, алкоголь присутствует в организме иногда более суток. После употребления алкоголя замедленная реакция организма на происходящее может сохраняться несколько дней.