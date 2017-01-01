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Лица
01.01.2017
Салiдарнасць
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Блогер Мотолько, включив лайв-видео, подвозил в новогоднюю ночь минчан
На
своей странице
в Facebook он анонсировал что будет кататься по Минску до 4-5 часов утра.
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