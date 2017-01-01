Лукашенко сравнил белорусов с заложниками

Белорусские телеканалы показали новогоднее поздравление Александра Лукашенко. Он заявил, что сохранить страну островком стабильности было непросто.

– Мы живем в открытой стране и, прежде всего, поэтому стали заложниками той экономической ситуации, которая сложилась у наших традиционных экономических партнеров, – отметил Лукашенко.

– В разных уголках планеты вспыхивают вооруженные конфликты, совершаются теракты, обостряются межнациональные и межконфессиональные войны. Сохранить Беларусь островком стабильности и спокойствия было непросто. Но мы это сделали, обеспечив мир и безопасность граждан.

Лукашенко также заявил, что «чего бы нам ни стоило, мы уже в наступающем году существенно повысим доходы граждан».

Глава Беларуси отдельно обратился к «дорогим» женщинам: «Рожайте и знайте: как бы ни было сложно, мы сохраним поддержку семей, воспитывающих детей: предоставление материнского капитала, пособий, а также обеспечение жильëм многодетных семей».