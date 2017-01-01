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Лица
01.01.2017
Салiдарнасць
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й

Андреа Вересова была признана королевой красоты Словакии в прошлом веке, но и сейчас даст фору многим молодым красоткам.

В резюме эффектной выпускницы юрфака числится работа моделью и ведущей шоу, что совсем не удивительно с учетом её биографии. Андреа получала награды на многих конкурсах красоты, но главным её триумфом стала победа на «Мисс Словакия 1999».

С тех пор минуло 17 лет. Вересова попробовала себя на большом экране в фильмах с говорящими названиями «Принц и я» и «Девственность ни к чему». А сейчас она снялась для стильного черно-белого календаря чешской компании Auto Kelly. Любуемся вместе.

Идеальная Снегурочка в купальнике и без

 
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