«Салідарнасць». Лучшее за 2016 год

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Минздрав не будет запрещать медикам носить крестики и ставить иконы в кабинетах
Много версий — одна катастрофа: из-за чего разбился Ту-154 в Сочи?
Лукашенко одобрил проект Таможенного кодекса ЕАЭС — в качестве основы для переговоров
В первые дни января ожидаются дожди, мокрый снег и плюсовая температура
Алексиевич: «Почему Лукашенко и Путин лучше нас, таких умных, знали, что такое народ?»
Фотофакт: След на корпусе реактора для БелАЭС
Внешний госдолг Беларуси вырос на 12% с начала года
Путин: «Мы никого не будем высылать»
Лукашенко: «Когда миллион долларов в год дохода, почему не заняться благотворительностью?»
Работники «Белита»: «Стучите во все двери, отстаивайте свои интересы, и вас услышат»
Верховный суд объяснил приговор по делу о педофилии
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Путин двусмысленно поздравил Лукашенко с Новым годом
«Сам хоккейные турниры проводит себе на потеху, а бизнес должен стариков тянуть»
Алексиевич: «Почему Лукашенко и Путин лучше нас, таких умных, знали, что такое народ?»
Фотофакт: След на корпусе реактора для БелАЭС
Сыновья Лукашенко снова появились перед камерами с семьями
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Лукашенко таких любит»
Что не смогли сделать без Лукашенко на саммитах в Санкт-Петербурге
«Будет молчать и отсидит за всех высокопоставленных пузатых дядек»
«Младших Кимов в Северной Корее так и продвигали»
Почему в Беларуси так сложно отличить айфоны и плафоны
В Беларуси покажут фильм, в котором серийный убийца и насильник «очищен от негатива»
Кем были люди, отравившиеся «Боярышником»
Вадим Прокопьев: «Сплотившись, даже в условиях нашего режима, мы можем что-то изменить»
В какой валюте хранить деньги, куда вложить и чего опасаться?
Как Виктор Кислый перестал быть белорусом
Опять окамволились
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Эротический календарь Liqui Moly на 2017 год
Лучшие фотографии 2016 года
Социальное государство в двух фотографиях
Как выглядит любовница за полмиллиарда долларов
Апакаліпсіс у сядзібе Чапскіх
Полуголые бестии бразильского карнавала
«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой
Общество
01.01.2017
Салiдарнасць
«Салідарнасць». Лучшее за 2016 год

Самые интересные репортажи, статьи и комментарии, опубликованные на нашем сайте за прошедший год. Для тех, кто пропустил.

Сколько ушло денег на развлечения президента и какова эффективность от работы главы государства, анализирует Павел Дмитриев.

Чем Лукашенко занимался весь год?

Журналист Руслан Горбачев 15 лет назад был болельщиком сборной России, а сегодня радуется ее поражениям. Как все это случилось — наш коллега анализирует в колонке Почему я перестал болеть за Россию.

Александр Старикевич рассказывает историю минского предприятия — наглядный пример, как неумелое управление превращает лидеров в аутсайдеров.

Фото photo.bymedia.net

ГОРИЗОНТальный символ белорусской экономики

Елена Якжик — о том, как заканчивают дети диктаторов — Гугуше песни пели.

«Даже заключенные в тюрьме выходят на прогулку, а будущим мамам в роддомах это запрещено»

Некоторые правила жизни в этих учреждениях вызывают недоумение: неужели такое возможно в цивилизованной стране?

Репортаж из владений огуречного короля – революционера белорусского сельского хозяйства, которого так и не пустили к Александру Лукашенко.

Чаму ў беларусаў адабралі другі дзень Вялікадня — Павел Печенко вспоминает, как 18 лет назад ряд праздников в Беларуси утратили статус нерабочего дня.

Павел Рос – о советском стереотипе, который мешает стране выбраться из нищеты и начать развиваться.

Почему белорусам нужно перестать ругать «торгашей» и стать на их защиту

С первых дней на посту неизменный руководитель страны поделил белорусов на «своих» и «чужих» по принципу лояльности. Чаму Лукашэнка ігнаруе памерлых творцаў – материал Семена Печенко.

Если бы в Беларуси существовала номинация «Фальшь года», то книга «Осторожно, Марцев», вероятно, претендовала бы на призовое место. Почему – объясняет Александр Старикевич в колонке «Это не Марцев».

Семен Печенко побывал в одной из первых в стране агроусадеб «Тры Скрыпкі» и выяснил, почему ее хозяева не боятся кризиса.

«У байдарцы ды ў лазні ўсе роўныя — і банкір, і студэнт»

Историки Олег Трусов и Анатолий Тарас – о том, почему они отказались участвовать в ток-шоу на российском телевидении: «Они одуряют своих ватников, а вы еще хотите в этом участвовать?».

Как путешествовать по одной из самых дорогих стран мира без денег – жители Барановичей Змитер Велич и Алена Тумакова раскрыли секрет журналисту Руслану Горбачеву — Молодые белорусы рассказали, как зарабатывали 30 евро в час и путешествовали по Европе

Что стало главной сенсацией послания Лукашенко — объясняет Кирилл Иванов в нашей традиционной рубрике «Зацепило!».

Впереди – много интересного. Оставайтесь с нами в новом году!

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
Исполнил ли Дед Мороз прошлогоднюю мечту Лукашенко?
От «не дали проблемам оседлать нас» до «запустили спутник — построим и АЭС»
Вадим Прокопьев: «Сплотившись, даже в условиях нашего режима, мы можем что-то изменить»
Три причины, почему не верится в безопасность Белорусской АЭС
«Мяккая беларусізацыя» у Год культуры: што мы бачылi
Сыновья Лукашенко снова появились перед камерами с семьями
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY