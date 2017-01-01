«Салідарнасць». Лучшее за 2016 год

Самые интересные репортажи, статьи и комментарии, опубликованные на нашем сайте за прошедший год. Для тех, кто пропустил.

Сколько ушло денег на развлечения президента и какова эффективность от работы главы государства, анализирует Павел Дмитриев.

Чем Лукашенко занимался весь год?

Журналист Руслан Горбачев 15 лет назад был болельщиком сборной России, а сегодня радуется ее поражениям. Как все это случилось — наш коллега анализирует в колонке Почему я перестал болеть за Россию.

Александр Старикевич рассказывает историю минского предприятия — наглядный пример, как неумелое управление превращает лидеров в аутсайдеров.

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ГОРИЗОНТальный символ белорусской экономики

Елена Якжик — о том, как заканчивают дети диктаторов — Гугуше песни пели.

«Даже заключенные в тюрьме выходят на прогулку, а будущим мамам в роддомах это запрещено»

Некоторые правила жизни в этих учреждениях вызывают недоумение: неужели такое возможно в цивилизованной стране?

Репортаж из владений огуречного короля – революционера белорусского сельского хозяйства, которого так и не пустили к Александру Лукашенко.

Чаму ў беларусаў адабралі другі дзень Вялікадня — Павел Печенко вспоминает, как 18 лет назад ряд праздников в Беларуси утратили статус нерабочего дня.

Павел Рос – о советском стереотипе, который мешает стране выбраться из нищеты и начать развиваться.

Почему белорусам нужно перестать ругать «торгашей» и стать на их защиту

С первых дней на посту неизменный руководитель страны поделил белорусов на «своих» и «чужих» по принципу лояльности. Чаму Лукашэнка ігнаруе памерлых творцаў – материал Семена Печенко.

Если бы в Беларуси существовала номинация «Фальшь года», то книга «Осторожно, Марцев», вероятно, претендовала бы на призовое место. Почему – объясняет Александр Старикевич в колонке «Это не Марцев».

Семен Печенко побывал в одной из первых в стране агроусадеб «Тры Скрыпкі» и выяснил, почему ее хозяева не боятся кризиса.

«У байдарцы ды ў лазні ўсе роўныя — і банкір, і студэнт»

Историки Олег Трусов и Анатолий Тарас – о том, почему они отказались участвовать в ток-шоу на российском телевидении: «Они одуряют своих ватников, а вы еще хотите в этом участвовать?».

Как путешествовать по одной из самых дорогих стран мира без денег – жители Барановичей Змитер Велич и Алена Тумакова раскрыли секрет журналисту Руслану Горбачеву — Молодые белорусы рассказали, как зарабатывали 30 евро в час и путешествовали по Европе

Что стало главной сенсацией послания Лукашенко — объясняет Кирилл Иванов в нашей традиционной рубрике «Зацепило!».

Впереди – много интересного. Оставайтесь с нами в новом году!