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Зацепило!
31.12.2016
Кирилл Иванов
Вжух — и колхозы элегантным движением руки превращаются в…

Зацепило! В конце года власти заявили об очередном преобразовании колхозов. Будет ли от этого толк?

Александр Лукашенко подписал указ, который вносит изменения в указ от 17 июля 2014 года № 349 «О реорганизации колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов)», сообщает пресс-служба главы государства.

В соответствии с документом сельскохозяйственные производственные кооперативы (СПК) должны быть преобразованы в хозяйственные общества или коммунальные унитарные предприятия до 31 мая 2017 года.

Легкость, с которой власти в очередной раз преобразуют сельскохозяйственные организации, напоминает новый интернет-мем, известный под условным названием «вжух». Герой мема — кот-волшебник, который со словом «вжух» вращает волшебную палочку и в мгновение ока получает желаемое.

В Байнете кот-маг приобрел узнаваемые усы (нет, не кошачьи) и до боли знакомые белорусам «желания» — новые налоги, например.

И хоть в каждой шутке есть доля правды, в реальности вряд ли получится также просто, как у кота-волшебника.

Хотя бы потому, что итогом последнего переименования колхозов — а СПК, напомним, появились в июне 2003-го — стала необходимость банкротства и санации 425 проблемных хозяйств или около 30% от общего числа.

Безусловно, причиной этого стало не механическое изменение формы хозяйствования колхозов, а экономическая политика властей в целом. Но то, что она не только не изменилась с июня 2003-го, но и не собирается меняться в ближайшее время, вовсе не вселяет надежды в успех очередного переименования.

Остаются и вопросы частного характера. Кто оплатит переоформление СПК в КУП? Будут ли учтены мнения работников пока еще сельхозкооперативов? Ведь такие важные вопросы, как изменение формы хозяйствования, должны решаться на общих собраниях членов кооператива. И, наконец, найдутся ли инвесторы, которые отважатся вложить деньги в аграрный бизнес в стране, где «вжух» — и кооператив стал унитарным предприятием?

 
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